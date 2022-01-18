На Водохреща в Україні похолодає до 10 градусів морозу, але стихне вітер

Синоптики прогнозують, що вночі на Лівобережжі та в Карпатах очікується невеликий сніг, а вдень у всіх регіонах країни переважатиме суха, але спокійна погода.

Погода завтра в Україні очікується морозна, але суха. Нарешті вщухне вітер, оскільки із південного заходу на погоду впливатиме гребінь антициклону DIETER, повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.

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Вночі на Лівобережжі та в Карпатах очікується невеликий сніг, вдень у всіх регіонах країни переважатиме суха, спокійна погода. На дорогах місцями ожеледиця.

19 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, вночі буде дещо морозніше, адже хмари відступлять і тепло з землі швидко вивільнятиметься у навколишній простір.

Погода завтра очікується вітряною. Синоптики прогнозують, що він буде північно-західний, на Заході та Півночі на з переходом у південно-західний, швидкість — 7-12 м/с.

Температура вночі 19 січня становитиме 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в горах Карпатах та на північному сході буде дещо холодніше — вночі 9-14° морозу, вдень -4 — -9°.

[ + – ] Погода в Україні 19 січня

В Києві завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме -6 — -8 °C, вдень — 0 — -2 °C.

В півдні країни 19 січня пануватиме суха спокійна погода, стовпчик термометра вночі опуститься до -4 — -6 °C, вдень температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів.

У західних областях завтра без опадів, температура повітря вночі близько -4 — -6 °C, а вдень від 0 до +2 градусів.

На сході України вночі сніжитиме, вдень — без опадів. Вночі у деяких містах похолодає до -8 — -10 °C, вдень очікується до -2 °C.

У північкому регіоні очікується суха, але холодна погода, вночі стовпчик термометра опуститься до -4 — -11 градусів, а вдень очікується від -1 до +2 за Цельсієм.

Раніше синоптик розповів, скільки протримаються морози в Україні. Попередні прогнози свідчать, що на початку лютого знову будуть морози, 10-15 градусів, але більше це буде на сході країни.