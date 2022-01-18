Морозы до -10°C и ветер: синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ночью на Левобережье и Карпатах ожидается небольшой снег, а днем во всех регионах будет сухая но спокойная погода.

Погода завтра в Украине ожидается морозная, но сухая. Предполагается, что ветер утихнет, поскольку с юго-запада придет гребень антициклона DIETER, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Ночью на Левобережье и Карпатах ожидается небольшой снег, днем во всех регионах страны будет преобладать сухая, спокойная погода. На дорогах местами гололедица.

19 января в Украине будет облачно с прояснениями, ночью будет несколько морознее, ведь облака отступят и тепло с земли будет быстро высвобождаться в окружающее пространство.

Погода завтра ожидается ветряной. Синоптики прогнозируют, что он будет северо-западным, на Западе и Севере с переходом в юго-западный, скорость — 7-12 м/с.

Температура ночью 19 января составит 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в горах Карпатах и на северо-востоке будет несколько холоднее — ночью 9-14° мороза, днем -4-9°.

[ + – ] Погода в Украине 19 января

В Киеве завтра облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет составлять от -6 до -8 °C, днем от 0 до -2 °C.

На юге страны 19 января ночью будет идти снег, днем без осадков, столбик термометра ночью опустится до -5-7 °C, днем температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов.

В западных областях завтра без осадков, температура воздуха ночью около -4-8 °C, а днем от -1 до +2 градусов.

На востоке Украины ночью будет падать снег, днем — без осадков. Ночью в некоторых городах похолодает до -8 — -10 °C, днем ожидается до -2 °C.

В северном регионе ожидается сухая, но холодная погода, ночью столбик термометра опуститься до -4-11 градусов, а днем ожидается от -1 до +2 по Цельсию.

Ранее синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в Украине. Предварительные прогнозы свидетельствуют, что в начале февраля снова будут морозы 10-15 градусов, но больше на востоке страны.