Зруйнований фасад та побита машина. У Києві нічний ураган наробив багато лиха (відео)

Ураганний вітер обрушив частину фасаду будівлі, уламки якої пошкодили дах автомобіля та лобове скло.

Сьогодні вночі в Києві ураган, що налетів, зірвав частину фасаду будівлі прямо на автомобіль під час руху. Уламки будматеріалів впали на лобове скло машини, яка залишала територію паркування. Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".

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Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Здолбунівській. Шквальний вітер, пориви якого досягали до 23 м за секунду, обрушив шматок фасаду будівлі. Під сильним вітром шматки фасаду "спікували" на автомобіль і впали на дах, зачепивши лобове скло. Судячи з відео, уламки були недостатньо важкими і тому не пошкодили пасажирів у салоні.

Також протягом останніх днів ураганний вітер наробив інших бід у столиці, чим завдав комунальникам чимало проблем. Як повідомило видання "Новини.LIVE", усе місто було покрите сніговими заметами, а в різних районах були видні різного розміру гілки дерев, що впали. Через шквальний вітер та замети на дорогах утворилася ожеледь, що послужило утворенням автомобільних заторів у столиці.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського, на території Києва та області вітер наразі поступово вщухає. У середньому його швидкість становить 8-14 м/с, а в деяких районах пориви досягають 18 м/с.

[ + – ] Дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського

Раніше повідомлялося, що на "хрещенські" свята в Україні очікується морозна, але суха погода. Вітер поступово вщухне, оскільки з південного заходу прийде гребінь антициклону DIETER.

Через сильний ураган "Іда" супроводжувався стихійними повенями в США, в Україні можна було очікувати напливу недорогих уживаних автомобілів. Фокус з'ясовував, яким чином можна визначити авто, яке побувало у воді.