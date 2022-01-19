Разрушенный фасад и побитая машина. В Киеве ночной ураган наделал много бед (видео)

Ураганный ветер обрушил часть фасада здания, обломки которого повредили крышу автомобиля и лобовое стекло.

Сегодня ночью в Киеве налетевший ураган сорвал часть фасада здания прямо на едущий автомобиль. Обломки стройматериалов упали на лобовое стекло машины, которая покидала территорию парковки. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Сообщается, что инцидент произошел по улице Здолбуновской. Шквальный ветер, порывы которого достигали до 23 м. в секунду, обрушил кусок фасада здания. Под сильным ветром куски фасада "спикировали" на автомобиль и упали на крышу, задев лобовое стекло. Судя по видео, обломки были недостаточно тяжелыми, и поэтому не повредили пассажиров в салоне.

Также за последние дни ураганный ветер наделал других бед в столице, чем доставил коммунальщикам немало проблем. Как сообщило издание "Новини.LIVE", весь город был покрыт снежными заносами, а в разных районах были видны различного размера упавшие ветки деревьев. Из-за шквального ветра и заносов на дорогах образовалась гололедица, что послужило образованиям автомобильных пробок в столице.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, на территории Киева и области ветер сейчас постепенно утихает. В среднем его скорость составляет 8 — 14 м. в секунду, а в некоторых районах порывы достигают до 18 м. в секунду.

[ + – ] Данные Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского

Ранее сообщалось, что на "крещенские" праздники в Украине ожидается морозная, но сухая погода. Ветер постепенно утихнет, поскольку с юго-запада придет гребень антициклона DIETER.

Из=за сильнейшего урагана "Ида" сопровождался стихийными наводнениями в США, в Украине можно было ожидать наплыв недорогих подержанных автомобилей. Фокус выяснял каким образом можно определить авто, которое побывало в воде.