Тільки за рецептом: голова МОЗ розповів новий алгоритм покупки антибіотиків із квітня

За словами Віктора Ляшка, запровадження електронного рецепту вирішить неконтрольоване використання антибіотиків і допоможе запобігти стійкості до них.

З квітня в Україні можна буде купити антибіотики лише за електронним рецептом. Це пов'язано з тим, що їхнє споживання в Україні зросло через пандемію і часто використовується не за призначенням. Для отримання електронного рецепту потрібно буде звернутися до лікаря та зареєструватися в електронній системі МОЗ. Препарати призначатимуться за дієвою речовиною та з уточненням лікарської форми та дозування. Про це розповів голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу в четвер, 27 січня.

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Віктор Ляшко вважає, що впровадження електронного рецепту допоможе контролювати використання та запобігатиме розвитку стійкості до антибіотиків. Він сказав, що згідно з даними Центру громадського здоров'я, 64% українців помилково вважають, що гострі вірусні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками.

"Запуск електронного рецепту вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів і головне допоможе запобігти розвитку стійкості до антимікробних препаратів... наголошую, антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями", — сказав він.

Як отримати електронний рецепт на антибіотики:

звернутися до будь-якого лікаря, незалежно від того, чи підписано у вас із ним декларацію. Якщо це буде необхідно, він призначить дозування антибіотиків і надасть електронний рецепт;

зареєструватися в електронній системі МОЗ eHealth;

купити ліки в аптеці, яка підключена до електронної системи.

Також усі фармацевти та лікарі в лікарнях, які будуть працювати з рецептами, мають зареєструватися в системі eHelth. Тепер усі препарати призначатимуться за дієвою речовиною з уточненням лікарської форми та дозування.

Після цього в планах запустити рецепти на наркотичні речовини та всі рецептурні ліки.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що в Україні можуть дозволити виробництво медичного канабісу. МОЗ виступає за таке рішення, тому що хворі повинні отримувати ліки з доведеною ефективністю, а канабіс входить до цієї групи. Якщо ініціатива пройде, Україна не імпортуватиме препарати, у складі яких є канабіс.