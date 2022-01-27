Только по рецепту: глава Минздрава рассказал новый алгоритм покупки антибиотиков с апреля

По словам Виктора Ляшко, внедрение электронного рецепта решит неконтролируемое использование антибиотиков и поможет предотвратить стойкость к ним.

С апреля в Украине можно будет купить антибиотики только по электронному рецепту. Это связано с тем, что их потребление в Украине возросло из-за пандемии и часто используется не по назначению. Для получения электронного рецепта нужно будет обратиться к врачу и зарегистрироваться в электронной системе Минздрава. Препараты будут назначаться по действующему веществу и с уточнением лекарственной формы и дозировки. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 27 января.

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Виктор Ляшко считает, что внедрение электронного рецепта поможет контролировать использование и предотвратит развитие стойкости к антибиотикам. Он сказал, что согласно данным Центра общественного здоровья, 64% украинцев ошибочно считает, что острые вирусные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками.

"Запуск электронного рецепта решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и главное поможет предотвратить развитие стойкости к антимикробным препаратам…подчеркиваю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызваны бактериями", — сказал он.

Как получить электронный рецепт на антибиотики:

Обратится любому врачу, не зависимо от того, подписана ли у вас с ним декларация. Если это будет необходимо, он назначит дозировку антибиотиков и составит электронный рецепт.

Зарегистрироваться в электронной системе Минздрава eHealth

Купить лекарство в аптеке, которая подключена к электронной системе.

Также все фармацевты и врачи в больницах, которые будут работать с рецептами, должны зарегистрироваться в системе eHelth. Теперь все препараты будут назначаться по действующему веществу с уточнением лекарственной формы и дозировки.

После этого в планах запустить рецепты на наркотические вещества и все рецептурные лекарства.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что в Украине могут разрешить производство медицинского каннабиса. Минздрав выступает за такое решение, потому что больные должны получать лекарства з доказанной эффективностью, а каннабис входит в эту группу. Если инициатива пройдет, Украина не будет импортировать препараты, в составе которых есть каннабис