"Ни слова о легализации": в Украине могут разрешить производство медицинского каннабиса

Больные должны получать лекарства с доказанной эффективностью, поэтому Минздрав выступает за производство в Украине препаратов на основе каннабиса.

В Министерстве здравоохранения хотят, чтобы в Украине производили коноплю для некоторых лекарственных препаратов. Об этом заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида в комментарии "РБК-Украина".

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Если инициатива пройдет, Украина не будет импортировать препараты, в составе которых есть каннабис, подчеркнул чиновник.

"Это сложный, длительный процесс. Украинские пациенты должны иметь доступ к лекарственным препаратам доказанной эффективности. Мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине", – объяснил Комарида.

[ + – ] Кабмин частично разрешил медицинский каннабис Фото: Getty Images

По его словам, в 2022 году в Украине улучшат систему контроля за наркосодержащими препаратами и в ближайшее время Минздрав представит Верховной Раде соответствующий законопроект.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью "Укринформу" говорил, что подготовленный законопроект позволит более двум миллионам украинцев получить доступ к действенным лекарствам.

"В обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. В документе нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", — пояснил нардеп.

Что говорят сторонники легалайза?

Организатор "Конопляных маршей свободы" Тарас Ратушный уверен, что в Минздраве не собираются урегиулировать использование медицинского каннабиса. Активист считает, что в прошлом году чиновники "делали вид, что якобы занимаются этим".

"Новая инициатива ложится в канву "имитации реформы" медканнабиса", – отметил Ратушный.

[ + – ] Власти боятся бесконтрольное выращивания наркосодержащего каннабиса Фото: Getty Images

Главной проблемой, по мнению активиста, является неопределенность, перенесут ли каннабис из списка особо опасных и запрещенных наркотиков в другой – контролируемых в обороте.

Установленный в законе минимально допустимый уровень тетрагидроканнабинола в промышленной конопле (сейчас он находится на уровне 0,2%, – ред.) станет неактуальным, ведь с 1 января 2023 года Евросоюз повысит его до 0,3%.

История проблемы с медицинским каннабисом

Президент Украины Владимир Зеленский включал вопрос легализации медицинского каннабиса в "5 вопросов от президента". Общественности не представили полные результаты опроса, но экзит-полы социологической группы "Рейтинг" показывали, что 70% украинцев поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях.

В августе 2021 года Верховная Рада провалила голосование за законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса. Фокус выяснил, что основным камнем преткновения стали положения документа о выращивании медканнабиса в Украине.

Напомним, что Кабмин в апреле прошлого года внес в список разрешенных препаратов набилон (синтетический каннабиноид, имитирующий действие ТГК) и набиксимолс (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола).

Отметим, что американская компания Apple разрешила размещать в магазине App Store приложения по продаже каннабиса для штатов, где разрешена его продажа.