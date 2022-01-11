"Ні слова про легалізацію": в Україні можуть дозволити виробництво медичного канабісу

Хворі мають отримувати ліки з доведеною ефективністю, тому МОЗ виступає за виробництво в Україні препаратів на основі канабісу.

У Міністерстві охорони здоров'я хочуть, щоб в Україні вирощували коноплі для деяких лікарських препаратів. Про це заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комаріда в коментарі "РБК-Україна".

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Якщо ініціатива пройде, Україна не імпортуватиме препарати, у складі яких є канабіс, наголосив чиновник.

"Це складний, тривалий процес. Українські пацієнти повинні мати доступ до лікарських препаратів доведеної ефективності. Ми за те, щоб процес повного циклу був в Україні", — пояснив Комаріда.

[ + – ] Кабмін частково дозволив медичний канабіс Фото: Getty Images

За його словами, у 2022 році в Україні покращать систему контролю за нарковмісними препаратами і найближчим часом МОЗ представить Верховній Раді відповідний законопроєкт.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в інтерв'ю "Укрінформу" говорив, що підготовлений законопроєкт дозволить понад двом мільйонам українцям отримати доступ до дієвих ліків.

"У суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. У документі немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс", — пояснив нардеп.

Що кажуть прихильники легалайзу?

Організатор "Конопляних маршів свободи" Тарас Ратушний упевнений, що в МОЗ не збираються врегулювати використання медичного канабісу. Активіст вважає, що минулого року чиновники "вдавали, що нібито займаються цим".

"Нова ініціатива лягає в канву "імітації реформи" медканабісу", — зазначив Ратушний.

[ + – ] Влада боїться безконтрольного вирощування нарковмісного канабісу Фото: Getty Images

Головною проблемою, на думку активіста, є невизначеність, чи перенесуть канабіс зі списку особливо небезпечних і заборонених наркотиків до іншого — контрольованих в обігу.

Встановлений у законі мінімально допустимий рівень тетрагідроканабінолу в промисловій коноплі (зараз він знаходиться на рівні 0,2%, — ред.) стане неактуальним, адже з 1 січня 2023 року Євросоюз підвищить його до 0,3%.

Історія проблеми з медичним канабісом

Президент України Володимир Зеленський вносив питання легалізації медичного канабісу в "5 питань від президента". Громадськості не представили повних результатів опитування, але екзит-поли соціологічної групи "Рейтинг" показували, що 70% українців підтримали легалізацію канабісу з медичною метою.

У серпні 2021 року Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №5596 щодо легалізації медичного канабісу. Фокус з'ясував, що основним каменем спотикання стали положення документа про вирощування медканабісу в Україні.

Нагадаємо, що Кабмін у квітні минулого року вніс до списку дозволених препаратів набілон (синтетичний канабіноїд, що імітує дію ТГК) та набіксимолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу).

Зазначимо, що американська компанія Apple дозволила розміщувати в магазині App Store додатки з продажу канабісу для штатів, де дозволено його продаж.