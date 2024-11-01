Ховав коноплю серед чужої кукурудзи: в Рені спіймали хитрого "наркоаграрія" (фото, відео)

Вартість виявлених поліцією кущів сягає майже 20 мільйонів гривень. 60-річний чоловік примітив поле, коли працював неподалік, і висіяв там власне насіння.

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60-річний житель міста Рені виростив понад 2 тисячі конопляних кущів на чужому полі. Деталями справи 1 листопада поділились у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Українець використав 4 гектари земельних угідь на Подільщині. У минулі роки він працював у цій місцевості й примітив поле. Чоловік дочекався, коли висаджена там кукурудза зійде, і наприкінці травня засіяв власне насіння у ті ж землі.

Кілька місяців "наркоаграрій" культивував коноплю та довів її до стадії визрівання. Однак зібрати "врожай" він не встиг.

Фото рослин, які вирощував на чужому полі фігурант Фото: Національна поліція

Поліціянти вилучили з поля 2552 кущі, які рослі поміж чужої кукурудзи. Експертиза підтвердила, що вони є рослинами роду коноплі, містять наркотичні засоби та психотропні речовини. На "чорному ринку" українець міг заробити на них приблизно 20 мільйонів гривень.

Конопляні кущі долучили до матеріалів справи як речові докази. Їхня подальша доля залежить від рішення суду.

Фото рослин, які вирощував на чужому полі фігурант Фото: Національна поліція

"Наркоаграрію" повідомили про підозру у незаконному посіві або незаконному вирощуванні конопель у кількості 50 або більше рослин. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

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