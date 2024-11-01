Прятал коноплю среди чужой кукурузы: в Рени поймали хитрого "наркоагрария" (фото, видео)

Стоимость обнаруженных полицией кустов достигает почти 20 миллионов гривен. 60-летний мужчина приметил поле, когда работал неподалеку, и высеял там собственные семена.

Related video

60-летний житель города Рени вырастил более 2 тысяч конопляных кустов на чужом поле. Деталями дела 1 ноября поделились в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Украинец использовал 4 гектара земельных угодий на Подольщине. В прошлые годы он работал в этой местности и приметил поле. Мужчина дождался, когда высаженная там кукуруза взойдет, и в конце мая засеял собственные семена в те же земли.

Несколько месяцев "наркоаграрий" культивировал коноплю и довел ее до стадии вызревания. Однако собрать "урожай" он не успел.

Фото растений, которые выращивал на чужом поле фигурант Фото: Национальная полиция

Полицейские изъяли с поля 2552 кусты, которые росли между чужой кукурузы. Экспертиза подтвердила, что они являются растениями рода конопли, содержат наркотические средства и психотропные вещества. На "черном рынке" украинец мог заработать на них примерно 20 миллионов гривен.

Конопляные кусты приобщили к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Их дальнейшая судьба зависит от решения суда.

Фото растений, которые выращивал на чужом поле фигурант Фото: Национальная полиция

"Наркоаграрию" сообщили о подозрении в незаконном посеве или незаконном выращивании конопли в количестве 50 или более растений. Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, во Львове десятки пассажиров не смогли сесть в поезд на вокзале, хотя имели билеты и прибыли на платформу вовремя. Дело в том, что их вагон загадочно "исчез".

Украинский военный "Стрыйский" набил на собственной спине вражеский FPV-дрон. Он рассказал, как пережил "второй День рождения" в Часовом Яру.