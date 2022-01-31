Збитки на мільйони: харківські поліцейські отримували зарплату, прогулюючи роботу (фото)

За інформацією силовиків, загалом у "схемі" брали участь шестеро осіб, одна з яких — начальник ізолятора. За регулярні прогули решта затриманих переказувала йому частину отриманих грошей.

У Харкові затримали начальника одного з ізоляторів тимчасового утримання. За версією слідства, за певний "гонорар" він дозволяв деяким своїм співробітникам не ходити на роботу, але отримувати зарплату. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Окрім начальника ІТУ в справі фігурують ще 5 його підлеглих.

За версією Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, начальник ізолятора увійшов у змову з кількома своїми підлеглими та дозволяв їм не ходити на роботу. Чиновник подавав у бухгалтерію неправдиві відомості про те, що його співробітники нібито перебувають на службі, щоб вони могли отримувати повне грошове забезпечення. За таку "форму роботи" підлеглі віддавали 44-річному чиновнику поліції частину своєї зарплати.

Слідчі провели у фігурантів справи обшуки, під час яких вилучили "чорнові" записи, службову документацію, мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки та готівку.

Загалом, за підрахунками слідства, фігуранти справи незаконно заволоділи 2 млн гривень.

Проти підозрюваних порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна).

[ + – ] У Харкові затримано силовиків, які регулярно прогулюють роботу

[ + – ] У Харкові затримано силовиків, які регулярно прогулюють роботу

[ + – ] У Харкові затримано силовиків, які регулярно прогулюють роботу

Начальника ізолятора й одного з його підлеглих суд ув'язнив із можливістю внесення застави. Фігурантам справи може загрожувати позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили групу лікарів та ексчиновників, які вносили фейкові дані про вакцинацію у систему "Helsi.me". Серед підозрюваних — колишній заступник міністра соціальної політики України.