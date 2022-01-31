Збитки на мільйони: харківські поліцейські отримували зарплату, прогулюючи роботу (фото)
За інформацією силовиків, загалом у "схемі" брали участь шестеро осіб, одна з яких — начальник ізолятора. За регулярні прогули решта затриманих переказувала йому частину отриманих грошей.
У Харкові затримали начальника одного з ізоляторів тимчасового утримання. За версією слідства, за певний "гонорар" він дозволяв деяким своїм співробітникам не ходити на роботу, але отримувати зарплату. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Окрім начальника ІТУ в справі фігурують ще 5 його підлеглих.
За версією Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, начальник ізолятора увійшов у змову з кількома своїми підлеглими та дозволяв їм не ходити на роботу. Чиновник подавав у бухгалтерію неправдиві відомості про те, що його співробітники нібито перебувають на службі, щоб вони могли отримувати повне грошове забезпечення. За таку "форму роботи" підлеглі віддавали 44-річному чиновнику поліції частину своєї зарплати.
Слідчі провели у фігурантів справи обшуки, під час яких вилучили "чорнові" записи, службову документацію, мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки та готівку.
Загалом, за підрахунками слідства, фігуранти справи незаконно заволоділи 2 млн гривень.
Проти підозрюваних порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна).
Начальника ізолятора й одного з його підлеглих суд ув'язнив із можливістю внесення застави. Фігурантам справи може загрожувати позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили групу лікарів та ексчиновників, які вносили фейкові дані про вакцинацію у систему "Helsi.me". Серед підозрюваних — колишній заступник міністра соціальної політики України.