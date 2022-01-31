Ущерба на миллионы: харьковские полицейские получали зарплату, прогуливая работу (фото)

По информации силовиков, всего в "схеме" участвовали шесть человек, один из которых — начальник изолятора. За регулярные прогулы остальные задержанные перечисляли ему часть полученных денег.

В Харькове задержали начальника одного из изоляторов временного содержания. По версии следствия, за определенный "гонорар" он разрешал некоторым своим сотрудникам не ходить на работу, но получать зарплату. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Кроме начальника ИВС в деле фигурируют еще 5 его подчиненных.

По версии Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ, начальник изолятора вошел в сговор с несколькими своими подчиненными и разрешал им не ходить на работу. Чиновник подавал в бухгалтерию ложные сведения о том, что его сотрудники якобы находятся на службе, чтобы они могли получать полное денежное довольствие. За такую ​​"форму работы" подчиненные отдавали 44-летнему чиновнику полиции часть своей зарплаты.

Следователи провели у фигурантов дела обыски, в ходе которых изъяли "черновые" записи, служебную документацию, мобильные телефоны, оргтехнику, банковские карты и наличные деньги.

Всего, по подсчетам следствия, фигуранты дела незаконно завладели 2 млн гривен.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 191 УК Украины (растрата имущества).

[ + – ] В Харькове задержаны силовики, регулярно прогуливающие работу

[ + – ] В Харькове задержаны силовики, регулярно прогуливающие работу

[ + – ] В Харькове задержаны силовики, регулярно прогуливающие работу

Начальника изолятора и одного из его подчиненных суд заключил под стражу с возможностью внесения залога. Фигурантам дела может грозить лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили группу врачей и экс-чиновников, которые вносили фейковые данные о вакцинации в систему "Helsi.me". Среди подозреваемых — бывший замминистра социальной политики Украины.