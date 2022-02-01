Підготовка заворушень у Києві: Печерський суд заарештував експолковника Голубана

За інформацією журналістів, разом із Юрієм Голубаном також заарештували його спільника — тренера з боротьби Олександра Іванова.

У вівторок, 1 лютого, Печерський районний суд Києва виніс рішення про арешт експолковника Юрія Голубана, якого разом із ще одним затриманим підозрюють у підготовці масових заворушень у столиці та деяких інших містах. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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Згідно з рішенням суду, затримані перебуватимуть під вартою. За організацію масових заворушень законодавством України передбачено покарання як позбавлення волі до восьми років.

Слідство вважає, що підозрювані планували 31 січня влаштувати масові заворушення та зіткнення з поліцією під Офісом президента. Повідомляється, що організатори заворушень намагалися створити картинку для ЗМІ та показати постраждалими від дій правоохоронців.

Для цієї мети було залучено людей, які мали зображати медиків, було підготовлено бутафорську кров.

За задумом, на мітинг мала зібратися група з 3,5 тис. осіб, ще 1,2 тис. мали брати участь у зіткненнях з поліцією.

Таким чином, планувалося дестабілізувати становище усередині країни. Слідство встановлює замовників такого масового "заходу" та вивчає зв'язки підозрюваних із російськими спецслужбами.

Причетність до заворушень Юрій Голубан заперечує та посилається на провокації з боку правоохоронців.

Ще один підозрюваний у цій справі — 30-річний Олександр Іванов, колишній патрульний, який працює тренером із боротьби у центрі військово-патріотичного виховання молоді "Десантник".

Суд заарештував підозрюваного без права вийти на волю під заставу, відправивши до СІЗО. Затриманий заявив, що не організовував заворушень і просив застосувати до нього м'якший запобіжний захід.

За словами Іванова, до організації заворушень має стосунок лідер організації "Традиція і порядок".

Раніше Фокус повідомляв, що колишнього полковника Нацполіції України Юрія Голубана затримано за підозрою в організації масових заворушень в Україні. За версією слідства затриманий мав намір залучити до заворушень близько 200 "своїх людей".