Подготовка беспорядков в Киеве: Печерский суд арестовал экс-полковника Голубана (фото)

По информации журналистов, вместе с Юрием Голубаном также арестовали его сообщника - тренера по борьбе Александра Иванова.

Во вторник, 1 февраля, Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте экс-полковника Юрия Голубана, которого вместе с еще одним задержанным подозревают в подготовке массовых беспорядков в столице и некоторых других городах. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Согласно решению суда, задержанные будут находиться под стражей. За организацию массовых беспорядков законодательством Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Следствие считает, что подозреваемые планировали 31 января устроить массовые беспорядки и столкновения с полицией под Офисом президента. Сообщается, что организаторы беспорядков пытались создать картинку для СМИ и показать пострадавшими от действий правоохранителей.

Для этой цели были привлечены люди, которые должны были изображать медиков, была подготовлена бутафорская кровь.

По замыслу, на митинг должна была собраться группа из 3,5 тыс. человек, еще 1,2 тыс. должны были участвовать в столкновениях с полицией.

Таким образом, планировалось дестабилизировать положение внутри страны. Следствие устанавливает заказчиков такого массового "мероприятия" и изучает связи подозреваемых с российскими спецслужбами.

Причастность к беспорядкам Юрий Голубан отрицает и ссылается на провокации со стороны правоохранителей.

Еще один подозреваемый по этому делу — 30-летний Александр Иванов, бывший патрульный, который работает тренером по борьбе в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Десантник".

Суд арестовал подозреваемого без права выйти на свободу под залог, отправив в СИЗО. Задержанный заявил, что не организовывал беспорядков и просил применить к нему более мягкую меру пресечения.

По словам Иванова, к организации беспорядков имеет отношение лидер организации "Традиция и порядок".

Ранее Фокус сообщал, что бывший полковник Нацполиции Украины Юрий Голубан задержан по подозрению в организации массовых беспорядков в Украине. По версии следствия задержанный намеревался привлечь к беспорядкам порядка 200 "своих людей".