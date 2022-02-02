На Львівщині чоловіку з чотирма ножовими пораненнями відмовилися допомагати у трьох лікарнях

В одній з медустанов чоловікові зробили зауваження, що кров, яка випливає з нього, сильно забруднює підлогу. Зрештою постраждалого довелося везти до іншого міста.

У місті Сокаль Львівської області місцевий житель зазнав нападу, отримавши чотири колото-різані рани холодною зброєю. Спливаючи кров'ю, чоловік умовляв надати йому медичну допомогу в трьох лікарнях міста, але скрізь отримував відмову. Про інцидент розповів друг постраждалого Євген Бандера на своїй сторінці у Facebook.

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Після нападу чоловік зумів дістатися прийомного спокою Сокальського відділення швидкої допомоги. Проте медики не відчинили йому двері та порадили звернутися до поліції. Спливаючи кров'ю, постраждалий вирушив в іншу медустанову поблизу — дитячу лікарню. Там чоловікові також не відкрили. Відчуваючи, що сили покидають його, сокальчанин зателефонував до поліції та свого друга. Наряд поліції, що прибув, умовляв медпрацівників надати невідкладну допомогу пораненому, але ті не послухали навіть правоохоронців.

Поліцейські вирішили везти чоловіка до центральної районної лікарні. Там їх пустили до приймального спокою, але сказали, що в медзакладі немає реанімаційного відділення і тому нічим допомогти вони не можуть. Після цього лікарі попросили вийти пораненого в коридор, щоб він не забруднив кров'ю підлогу. Євген Бандера зазначає, що в цей момент його друг уже перебував у напівнесвідомому стані й щоб хоч якось зупинити кровотечу, рани на його спині довелося затискати руками.

Зрештою товариш постраждалого та поліцейські викликали машину швидкої допомоги із сусіднього Червонограда. Дорогою до райцентру чоловікові надали необхідну медичну допомогу та його життя вдалося врятувати.

Після того як інцидент набув розголосу, керівник районної лікарні Роман Швед відповів журналістам, що має намір провести внутрішнє службове розслідування. Також він розповів, що швидка приїхала та забрала пацієнта з перев'язувального столу. Повноцінну медичну допомогу чоловікові не надали, оскільки зараз лікарня орієнтована на пацієнтів із COVID-19.

"Ми "ковідна" лікарня, уся бригада працює на "ковід". У нас реанімація закрита. Ми проведемо розслідування та чітко пояснимо, як це відбувалося", — повідомив керівник медустанови.

Нагадаємо, раніше у Львові безпритульний на зупинці зарізав лідера гурту "Лесік Band". 56-річному Олександру Дацюку завдали два ножові поранення в серце. Його доправили до лікарні, але врятувати життя лікарям не вдалося.

Також Фокус повідомляв про те, що мер Ґданська Павло Адамович помер через серйозні ножові поранення після того, як на нього напали з ножем під час благодійного концерту. У польського мера було пошкоджено серце й органи черевної порожнини.