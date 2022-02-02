В Львовской области мужчине с четырьмя ножевыми ранениями отказались помогать в трех больницах

В одном из медучреждений мужчине сделали замечание, что вытекающая из него кровь сильно пачкает пол. В итоге пострадавшего пришлось везти в другой город.

В городе Сокаль Львовской области местный житель подвергся нападению, получив четыре колото-резаных раны холодным оружием. Истекая кровью, мужчина уговаривал оказать ему медицинскую помощь в трех больницах города, но везде получал отказ. Об инциденте рассказал друг пострадавшего Евгений Бандера на своей странице в Facebook.

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После нападения мужчина сумел добраться до приемного покоя Сокальского отделения скорой помощи. Однако, медики не открыли ему дверь и посоветовали обратиться в полицию. Истекая кровью, пострадавший отправился в другое медучреждение поблизости — детскую больницу. Там мужчине тоже не открыли. Чувствуя, что силы покидают его, сокальчанин позвонил в полицию и своему другу. Прибывший наряд полиции уговаривал медработников оказать неотложную помощь раненому, но те не послушали даже правоохранителей.

Полицейские приняли решение везти мужчину в центральную районную больницу. Там их пустили в приемный покой, но сказали что в медучреждении нет реанимационного отделения и потому ничем помочь они не могут. После этого врачи попросили выйти раненого в коридор, чтобы он не пачкал кровью полы. Евгений Бандера отмечает что в этот момент его друг уже находился в полубессознательном состоянии и чтобы хоть как-то остановить кровотечение, раны на его спине пришлось зажимать руками.

В итоге товарищ пострадавшего и полицейские вызвали машину скорой помощи из соседнего Червонограда. По дороге в райцентр мужчине оказали необходимую медпомощь и его жизнь удалось спасти.

После того как инцидент получил огласку, Руководитель районной больницы Роман Швед ответил журналистам, что намерен провести внутреннее служебное расследование. Также он рассказал, что скорая приехала и забрала пациента с перевязочного стола. Полноценную медицинскую помощь мужчине не оказали, так как сейчас больница ориентирована на пациентов с COVID-19.

"Мы "ковидная" больница, вся бригада работает на "ковид". У нас реанимация закрыта. Мы проведем расследование и четко объясним, как это происходило", — сообщил руководитель медучреждения.

Напомним, ранее во Львове бездомный на остановке зарезал лидера группы "Лесик Band". 56-летнему Александру Дацюку нанесли два ножевых ранения в область сердца. Его доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Также Фокус сообщал о том, что мэр Гданьска Павел Адамович умер из-за серьезных ножевых ранений после того, как на него напали с ножом во время благотворительного концерта. У польского мэра были повреждены сердце и органы брюшной полости.