Екологічний рейтинг регіонів України: військові РФ перетворили частину Криму на випалену пустелю

Унаслідок навчань окупаційних військ Росії в Криму на Керченському півострові територія полігону Опук перетворилася на пустелю. Там загинула вся рослинність через забруднення продуктами вибуху.

Автономна республіка Крим – поза екологічним рейтингом регіонів України. Через російську окупацію немає офіційної інформації реального екологічного стану регіону. Проте, за даними дослідників, дії окупаційної влади в Криму завдають шкоди стану навколишнього середовища на півострові. У Криму відзначаються проблеми з водопостачанням, загибель морських тварин в акваторії Чорного моря через військово-морські навчання та зливи побутових відходів, а також появу пилових бур і смерчів у степових районах Криму. Дані про екологічний стан регіонів України підготувала редакція Фокуса для Екологічного рейтингу регіонів України 2022 року.

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За словами співавтора дослідження "Навколишнє середовище Криму: зміни та втрати за час окупації" Олексія Василюка, окупований Крим став об'єктом недалекоглядного втручання та злочинної недбалості, що призводить стан довкілля півострова до руйнівних наслідків.

Російські навчання знищують довкілля Криму:

У результаті військових навчань російської армії на півострові та в Чорному морі гине рослинність і морські жителі акваторії. Територія полігону Опук на Керченському півострові перетворилася на пустелю, де випалили всю рослинність через забруднення продуктами вибухів. Військово-морські навчання в Чорному морі забруднюють воду, а в ньому гине риба та всі морські тварини.

Техногенні катастрофи:

У 2018 на заводі "Кримський титан" у ніч із 23 на 24 серпня стався викид невідомої речовини в повітря. Також у Криму спостерігаються проблеми з водопостачанням регіону після того, як Україна заблокувала надходження води з материка. На південному березі Криму відзначається регулярне забруднення акваторії через розлив нафти в морі та побутові стоки міст.

Пилові бурі:

Степова частина Кримського півострова страждає від оранки степів. Це призводить до руйнувань екосистеми та створює сприятливі умови для частих смерчів і пилових бур.

Реакція України:

Проблеми довкілля Криму почали обговорювати на міжнародному саміті "Кримська платформа" в серпні 2021 року. Крім того, українські правоохоронці розслідують 20 епізодів у сфері охорони довкілля Криму.

Нагадаємо, влітку 2021 року на Крим обрушився потоп. Масштабні дощі в регіоні призвели до того, що одразу 3 річки вийшли зі своїх берегів: Бельбек, Коккозка та Бага. У Криму було затоплено траси, підтоплені будинки мешканців, а також протік дах Сімферопольського аеропорту.