Экологический рейтинг регионов Украины: военные РФ превратили часть Крыма в выжженную пустыню

В результате учений оккупационных войск России в Крыму, на Керченском полуострове территория полигона Опук превратилась в пустыню. Там погибла вся растительность из-за загрязнения продуктами взрыва.

Автономная республика Крым — вне экологического рейтинга регионов Украины. Из-за российской оккупации нет официальной информации реального экологического состояния региона. Однако, по данным исследователей, действия оккупационных властей в Крыму приводят к ущербу состояние окружающей среды на полуострове. В Крыму отмечаются проблемы с водоснабжением, гибель морских животных в акватории Черного моря из-за военно-морских учений и сливов бытовых отходов, а также появление пылевых бурь и смерчей в степных районах Крыма. Данные об экологическом состоянии регионов Украины подготовила редакция Фокуса для Экологического рейтинга регионов Украины 2022.

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По словам соавтора исследования "Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации" Алексея Василюка, оккупированный Крым стал объектом недальновидного вмешательства и преступной халатности, что приводит состояние окружающей среды полуострова к разрушительным последствиям.

Российские учения уничтожают окружающую среду Крыма:

В результате военных учений российской армии на полуострове и в Черном море гибнут растительность и морские жители акватории. Территория полигона Опук на Керченском полуострове превратилась в пустыню, где выжжена вся растительность из-за загрязнения продуктами взрывов. Военно-морские учения в Черном море загрязняют воду, а в нем гибнет рыба и все морские животные.

Техногенные катастрофы:

В 2018 на заводе "Крымский титан" в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс неизвестного вещества в воздух. Также в Крыму наблюдаются проблемы с водоснабжением региона после того, как Украина заблокировала поступление воды с материка. На южном берегу Крыма отмечается регулярное загрязнение акватории из-за разлива нефти в море и бытовых стоков городов.

Пылевые бури:

Степная часть Крымского полуострова страдает от распашки степей. Это приводит к разрушениям экосистемы и создает благоприятные условия для частых смерчей и пылевых бурь.

Реакция Украины:

Проблемы окружающей среды Крыма начали обсуждать на международном саммите "Крымская платформа" в августе 2021 года. Кроме того, украинские правоохранители расследуют 20 эпизодов в сфере охраны окружающей среды Крыма.

Напомним, летом 2021 на Крым обрушился потоп. Масштабные дожди в регионе привели к тому, что сразу 3 реки вышли из своих берегов: Бельбек, Коккозка и Бага. В Крыму были затоплены трассы, подтопленные дома жителей, а также протекла крыша Симферопольского аэропорта.