Екологічний рейтинг регіонів України: міста у Луганській області під загрозою підтоплень

За даними дослідників міжнародної організації Truth Hounds, екологічна ситуація в Луганській області набула ознак екологічної катастрофи.

Луганська область посіла 13 місце в екологічному рейтингу регіонів України 2022 року, хоча у 2021 році посідала 7 місце. Цьому сприяло затоплення шахт на непідконтрольній Україні території, які не відкачують. Ці води перетікають до шахт на підконтрольних Києву територіях Луганської області. Однак, для повного викачування води потужностей не вистачає. Це призводить до того, що вода виходить на поверхню, забруднює річки та може затопити населені пункти, де мешкає 80 тис. осіб. Дані про екологічний стан регіонів України підготувала редакція Фокуса для Екологічного рейтингу регіонів України 2022 року.

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Екологічний рейтинг регіонів України 2022:

Неочищені стоки:

У травні 2021-го міжнародна організація Truth Hounds опублікувала звіт "Довкілля Донбасу: Невидимий фронт", у якому експерти зазначили, що в Луганській області відбувається регулярне затоплення шахт на окупованій та контрольованій Україною території Донбасу. Наприклад, ДП "Первомайськвугілля", де вода перетікає до шахт на підконтрольних Києву територіях. Попри те, що там встановлені насоси для відкачування води, не вистачає потужності, тому вода виходить на поверхню.

Забруднення річок та морів:

Вода із шахти "Золоте" викинулася в річку Комишуваха. Дослідники встановили, що вода з шахти сильно забруднена і містить у собі рівень сульфатів у 8 разів вищий за норму. Також вона потрапляє в річку Північний Донець, а далі — в річку Дон та Азовське море.

Підтоплення міст:

Якщо вода з шахт розливатиметься більше і частіше, це може призвести до підтоплення населених пунктів, де мешкає 80 тисяч людей. Також це загрожує підтопленням сільськогосподарських та природних територій.

Гостру необхідність реформувати вугільну сферу в Україні вже обговорюють кілька років. 22 вересня 2021 року український уряд схвалив концепцію цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. У країні налічується 37 державних шахт, але лише 4 з них прибуткові. Кабмін вирішив поетапно закривати їх. На 26-й Міжнародній конференції з клімату у Глазго Україна також взяла на себе зобов'язання відмовитись від вугілля в енергетиці до 2035 року.