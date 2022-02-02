Экологический рейтинг регионов Украины: города в Луганской области под угрозой подтоплений

По данным исследователей международной организации Truth Hounds, экологическая ситуация в Луганской области приобрела признаки экологической катастрофы.

Луганская область заняла 13 место в экологическом рейтинге регионов Украины 2022, хотя в 2021 году занимала 7 место. Этому способствовало затопление шахт на неподконтрольной Украине территории, которые не откачивают. Эти воды перетекают в шахты на подконтрольных Киеву территориях Луганской области. Однако для полного выкачивания воды мощностей не хватает. Это приводит к тому, что вода выходит на поверхность, загрязняет реки и может затопить населенные пункты, где проживает 80 тыс. человек. Данные об экологическом состоянии регионов Украины подготовила редакция Фокуса для Экологического рейтинга регионов Украины 2022.

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Экологический рейтинг регионов Украины 2022:

Неочищенные стоки:

В мае 2021-го международная организация Truth Hounds опубликовала отчет "Окружающая среда Донбасса: Невидимый фронт", в котором эксперты отметили, что в Луганской области происходит регулярное затопление шахт на оккупированной и контролируемой Украиной территории Донбасса. Например, ГП "Первомайскуголь", где вода перетекает в шахты на подконтрольных Киеву территориях. Несмотря на то, что там установлены насосы для откачивания воды, в них не хватает мощности, поэтому вода выходит на поверхность.

Загрязнение рек и морей:

Вода из шахты "Золотое" выбросилась в реку Камышеваха. Исследователи установили, что вода из шахты сильно загрязнена и содержит в себе уровень сульфатов в 8 раз выше нормы. Также она попадает в реку Северный Донец, а дальше в реку Дон и Азовское море.

Подтопление городов:

Если вода из шахт будет разливаться больше и чаще, это может привести к подтоплению населенных пунктов, где проживает 80 тысяч людей. Также это чревато подтоплением сельскохозяйственных и природных территорий.

Острую необходимость реформировать угольную сферу в Украине уже обсуждают несколько лет. 22 сентября 2021 года украинское правительство одобрило концепцию целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины до 2030 года. В стране насчитывается 37 государственных шахт, но только 4 из них прибыльные. Кабмин принял решение поэтапно закрывать их. На 26-й Международной конференции по климату в Глазго Украина также взяла на себя обязательства отказаться от угля в энергетике до 2035 года.