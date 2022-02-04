Стрілянина біля будівлі СБУ в Києві: суд заарештував трьох підозрюваних (фото, відео)

Підозрюваних у стрільбі заарештували на два місяці, вони можуть зробити заставу і вийти достроково. Захист каже, що вони хотіли влаштувати біля обмінника мирний пікет без конфлікту.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив взяти під варту трьох підозрюваних у бійці та стрільбі біля пункту обміну валют у центрі Києва. Про це повідомило hromadske з посиланням на підсумки засідання суду.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Суд вирішив заарештувати Павла Лазуренка на два місяці, до 2 квітня. Щоб вийти достроково, він може зробити заставу в розмірі 49 тисяч гривень. Ще двох – Крістіана Ударова та Руслана Ключика заарештували на два місяці з можливістю внесення застави у 99 та 90 тисяч гривень.

За інформацією журналістів, під час засідання під судом чергували представники "Всесвітньо-броварського телебачення", "Українського прапора" і "Традиції та порядку". Вони тримали плакат із написом "Свободу патріотам".

Що кажуть прокурори?

Прокурор Юрій Чупріна під час засідання зазначив, що підозрювані прийшли з пікетом до пункту обміну валют у центрі Києва. Вони заздалегідь підготували предмети для нанесення тілесних ушкоджень.

Слідство вважає, що серед активістів стався конфлікт із охороною пункту обміну, який переріс у стрілянину та бійку, були травмовані двоє охоронців, а також націоналіст та учасник АТО Олексій Середюк.

Матеріали Середюка виділили в окреме провадження і встановлюють, хто його поранив, пише видання.

За даними слідства, активісти розпорошили в обличчя охороні газ із балончиків, стягували з облич маски та порізали колеса їхньої машини. Правоохоронці встановлюють законність застосування зброї працівниками охорони.

Нам у коментарі один із постраждалих охоронців раніше заявляв, що на них напали "рейдери", а один із працівників будівлі, у якій розташований обмінник, зазначив нам, що установа діє вже кілька років, проте люди активізувалися лише зараз.

Позиція захисту та підозрюваних

Адвокати заявили, що їхні підзахисні були в АТО і коли дізналися про нібито незаконну діяльність обмінника, прийшли туди з мирним пікетом і не хотіли чинити хуліганських дій.

"Коли ці охоронці сказали їм, що вони "мочитимуть їх так, як мочать наших військових, звичайно, це їх обурило", — заявив Андрій Йосипов, адвокат Крістіана Ударова.

Ударов сказав, що прийшов до закладу, а охорона напала на їхню організацію.

Фокус раніше докладно описував причини стрілянини біля пункту обміну валют на вулиці Володимирській. У СБУ говорили, що знають "повну" картину інциденту.

Після цього інциденту до Шевченківського відділення поліції доставили 14 людей та проводили з ними слідчі дії.