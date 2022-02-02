Стрілянина в Києві: поліція назвала кількість постраждалих (відео)

Правоохоронці уточнили, що внаслідок стрілянини в дільницю було доставлено 14 людей. Також розпочато розслідування — винуватцям загрожує до 4 років позбавлення волі.

Київська поліція вперше дала коментар щодо стрілянини в Києві, що сталася неподалік будівлі Служби безпеки України. За словами пресофіцера Шевченківського управління поліції Анни Зубрєвої, постраждали двоє людей. При цьому ніхто з потерпілих не має вогнепального поранення.

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"У нас немає потерпілих у результаті стрілянини. У нас є поранені в результаті бійки. Це дві людини, які були доставлені до медичного закладу", — заявила вона.

Крім того, після інциденту до Шевченківського відділення поліції доставили 14 людей. Із ними зараз проводять слідчі дії.

Також Зубрєва повідомила, що конфлікт стався між співробітниками обмінного пункту та деякими "активістами", який закінчився стріляниною. Хто в бійці застосував вогнепальну зброю, пресофіцер не уточнила — за її словами, стріляв один із учасників конфлікту, і наразі решта подробиць з'ясовується співробітниками слідчо-оперативної групи.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції міста Києва, один із учасників бійки зробив "кілька попереджувальних пострілів зі зброї", а постраждалих немає.

За фактом події розпочато розслідування за ч. 2 ст. 296 КК України (Хуліганство), згідно з якою винуватцям загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, пригода сталася на вулиці Володимирській 23, а передувала інциденту масова бійка. Передбачається, що постраждав ветеран АТО Олексій Середюк.

Пізніше в мережі показали відео бійки. На ньому видно, що чоловік вихопив автомат і погрожував іншим учасникам конфлікту. При цьому на задньому фоні після того, як пролунали постріли, впала людина.