Стрельба в Киеве: полиция назвала количество пострадавших (видео)

Правоохранители уточнили, что в результате стрельбы в участок были доставлены 14 человек. Также начато расследование — виновникам грозит до 4 лет лишения свободы.

Киевская полиция впервые дала комментарий по случаю стрельбы в Киеве, произошедшей неподалеку от здания Службы безопасности Украины. По словам пресс-офицера Шевченковского управления полиции Анны Зубревой, пострадали два человека. При этом никто из пострадавших якобы не имеет огнестрельного ранения.

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"У нас нет потерпевших в результате стрельбы. У нас есть раненные в результате драки. Это два человека, которые были доставлены в медицинское учреждение", — заявила она.

Кроме того, после инцидента в Шевченковское отделение полиции доставили 14 человек. С ними сейчас проводят следственные действия.

Также Зубрева сообщила, что конфликт произошел между сотрудниками обменного пункта и некими "активистами", которая закончилась стрельбой. Кто в драке применил огнестрельное оружие пресс-офицер не уточнила — по ее словам, стрелял один из участников конфликта, и на данный момент остальные подробности выясняются сотрудниками следственно-оперативной группы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции города Киева один из участников драки сделал "несколько предупредительных выстрелов из оружия", а пострадавших нет.

По факту происшествия начато расследование по ч. 2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство), согласно которой виновникам грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось на улице Владимирской 23, а предшествовала инциденту массовая потасовка. Предполагается, что пострадал ветеран АТО Алексей Середюк.

Позже в сети показали видео потасовки. На нем видно, что некий мужчина выхватил автомат и угрожал другим участникам конфликта. При этом на заднем фоне после того, как прозвучали выстрелы, упал человек.