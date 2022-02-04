Стрельба у здания СБУ в Киеве: суд арестовал троих подозреваемых (фото, видео)

Подозреваемых в стрельбе арестовали на два месяца, они могут внести залог и выйти досрочно. Защита говорит, что они хотели устроить у обменника мирный пикет без конфликта.

Шевченковский районный суд Киева постановил взять под стражу троих подозреваемых в драке и стрельбе возле пункта обмена валют в центре Киева. Об этом сообщило hromadske со ссылкой на итоги заседания суда.

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Суд решил арестовать Павла Лазуренко на два месяца, до 2 апреля. Чтобы выйти досрочно, он может внести залог в размере 49 тысяч гривен. Еще двоих – Кристиана Ударова и Руслана Ключика арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в 99 и 90 тысяч гривен.

По информации журналистов, во время заседания под судом дежурили представители "Всемирно-броварского телевидения", "Украинского флага" и "Традиции и порядка". Они держали плакат с надписью "Свободу патриотам".

Что говорят прокуроры?

Прокурор Юрий Чуприна во время заседания отметил, что подозреваемые пришли с пикетом к пункту обмена валют в центре Киева. Они якобы заранее подготовили предметы для нанесения телесных повреждений.

Следствие считает, что активистов произошел конфликт с охраной пункта обмена, который перерос в стрельбу и драку, были травмированы двое охранников, а также националист и участник АТО Алексей Середюк.

Материалы по Середюку выделили в отдельное производство и устанавливают, кто его ранил, пишет издание.

По данным следствия, активисты распылили в лицо охране газ из баллончиков, стягивали с лиц маски и порезали колеса их машины. Правоохранители устанавливают законность применения орудия сотрудниками охраны.

Нам в комментарии один из пострадавших охранников ранее заявлял, что на них напали "рейдеры", а один из работников здания, в котором расположен обменник, отметил нам, что учреждение действует уже несколько лет, однако активисты активизировались только сейчас.

Позиция защиты и подозреваемых

Адвокаты заявили, что их подзащитные были в АТО и когда узнали о якобы незаконной деятельности обменника, пришли туда с мирным пикетом и не хотели совершать хулиганские действия.

"Когда эти охранники сказали им, что они будут "мочить их так, как мочат наших военных, конечно это их возмутило", — заявил Андрей Иосипов, адвокат Кристиана Ударова.

Ударов сказал, что пришел в учреждение, а охрана напала на их организацию.

Фокус ранее подробно описывал причины стрельбы возле пункта обмена валют на улице Владимирской. В СБУ говорили, что знают "полную" картину инцидента.

После этого инцидента в Шевченковское отделение полиции доставили 14 человек и проводили с ними следственные действия.