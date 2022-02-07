У січні транзит газу через Україну знизився вдвічі, — Оператор ГТС

Нинішній обсяг поставок російського газу істотно нижчий за мінімально заброньований, який передбачений транзитною угодою.

Минулого місяця транзит газу через українську газотранспортну систему (ГТС) скоротився на 57%, якщо порівнювати з даними за аналогічний період 2021 року, до 1,66 млрд кубометрів. Про це повідомляється в публікації на сайті Оператора ГТС України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

З початку нового року було відновлено транзит "блакитного палива" у балканському напрямку, водночас на порядок зменшилися обсяги транзиту у Словаччину та Польщу.

[ + – ] Фото: tsoua.com | Обсяги транзиту газу.

Обсяг транзиту у Словаччину становив 1,04 млрд куб. м, а це на 53% нижче, якщо порівнювати з даними за січень 2021 року. Варто враховувати, що постачання в Словаччину — це 62,5% загального обсягу газового транзиту.

На 1,3% збільшився транзит у Молдову, до 398 млн куб. м, якщо порівнювати з даними на січень 2021 року. До того ж цього року відновився транзит газу в Румунію — до 116 млн куб. м газу, що на 24,6% менше порівняно із січнем минулого року. Транзит у Польщу зменшився до 110 млн куб. м — на 66% менше порівняно з обсягами за аналогічний період минулого року.

Зазначається, що таким чином у січні середньодобовий обсяг транспортування газу через Україну знизився на 57%, до 53,7 млн куб. м, порівняно з даними річної давності. Нинішні обсяги суттєво нижчі за мінімальну заброньовану кількість та передбачену транзитною угодою.

Раніше Фокус повідомляв, що починаючи з травня жителям України доведеться платити за газ у кіловат-годинах. Постачальники газу виставлятимуть рахунки, виходячи з величини переданої енергії, а не з обсягів "блакитного палива". Для цього вже затверджено відповідний законопроєкт.