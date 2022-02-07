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У січні транзит газу через Україну знизився вдвічі, — Оператор ГТС

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російський газ, природний газ
Фото: kommersant.uk | Постачання російського газу значно знизилися.

Нинішній обсяг поставок російського газу істотно нижчий за мінімально заброньований, який передбачений транзитною угодою.

Минулого місяця транзит газу через українську газотранспортну систему (ГТС) скоротився на 57%, якщо порівнювати з даними за аналогічний період 2021 року, до 1,66 млрд кубометрів. Про це повідомляється в публікації на сайті Оператора ГТС України.

З початку нового року було відновлено транзит "блакитного палива" у балканському напрямку, водночас на порядок зменшилися обсяги транзиту у Словаччину та Польщу.

Дані щодо транзиту газу.
Фото: tsoua.com | Обсяги транзиту газу.

Обсяг транзиту у Словаччину становив 1,04 млрд куб. м, а це на 53% нижче, якщо порівнювати з даними за січень 2021 року. Варто враховувати, що постачання в Словаччину — це 62,5% загального обсягу газового транзиту.

На 1,3% збільшився транзит у Молдову, до 398 млн куб. м, якщо порівнювати з даними на січень 2021 року. До того ж цього року відновився транзит газу в Румунію — до 116 млн куб. м газу, що на 24,6% менше порівняно із січнем минулого року. Транзит у Польщу зменшився до 110 млн куб. м — на 66% менше порівняно з обсягами за аналогічний період минулого року.

Зазначається, що таким чином у січні середньодобовий обсяг транспортування газу через Україну знизився на 57%, до 53,7 млн куб. м, порівняно з даними річної давності. Нинішні обсяги суттєво нижчі за мінімальну заброньовану кількість та передбачену транзитною угодою.

Раніше Фокус повідомляв, що починаючи з травня жителям України доведеться платити за газ у кіловат-годинах. Постачальники газу виставлятимуть рахунки, виходячи з величини переданої енергії, а не з обсягів "блакитного палива". Для цього вже затверджено відповідний законопроєкт.