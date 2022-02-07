Українці платитимуть за газ у кіловат-годинах із травня

Компанії, як постачають газ, виставлятимуть рахунки, ґрунтуючись на величині переданої енергії, а не на обсязі газу.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 2553 про приймання-передавання природного газу. Згідно з документом, облік газу з травня 2022 року вестиметься не в кубічних метрах, а в кіловат-годинах, згідно з європейськими правилами, повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

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Україна хоче інтегруватися до енергетичного ринку Європи. Йдеться про принцип, за яким кожен споживач платить за ту кількість енергії, яку отримав, каже начальник управління метрології та газовимірювання Оператора ГТСУ Микола Болховітін.

Енергетична цінність природного газу залежить від регіону, часу та джерел його надходження. Коли одиниці виміру газу й електроенергії уніфікують, споживачам буде легше вибирати, який саме вид енергії вибрати для опалення, уточнив Болховітін.

[ + – ] Микола Болховітін розповідає про нову схему обліку газу

Для замовників послуг транспортування газу такий облік зручніший, адже він дозволить транспортувати, розподіляти та постачати паливо, вимірюючи його в єдиних одиницях обліку.

Порівнюючи це з тим, що є зараз у Європі — там у споживачів стоять лічильники газу в кубометрах, їх показники перемножують на температуру, за якої паливо згоряє, та отримують кіловат-години.

Болховітін вважає, що нововведення не позначиться на ціні газового палива з регіонів, звідки надходить газ із високою температурою згоряння. Водночас вартість ресурсу для регіонів із низькою температурою згоряння газу дещо зменшиться.

Оператор ГТСУ підтримує введені українським парламентом нові правила обліку, і будуть готові перейти на них безпосередньо з травня.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія припинила прокачування газу газопроводом "Ямал-Європа" в обох напрямках.

Це сталося на тлі того, як Єврокомісія визнала природний газ та атомну енергетику тимчасово "зеленими" до того моменту, як вдасться перейти на повністю екологічні види палива.

Водночас, Європа обговорює зі США процес постачання газу на європейську територію, на випадок, якщо РФ вторгнеться в Україну.