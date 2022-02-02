Єврокомісія визнала газ і атомну енергетику тимчасово "зеленими"

У Єврокомісії заявили, що це — тимчасовий захід до повного переходу на екологічно чисте паливо. Деякі країни ЄС погрожують заперечити це рішення в суді.

Європейська комісія ухвалила, що атомна енергетика та природний газ тимчасово рахуватимуться в ЄС "зеленими" джерелами енергії. Такий статус зберігатиметься до повного переходу Євросоюзу на екологічно чисті види палива. Таке рішення Комісія ухвалила 2 лютого.

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Єврокомісія внесла атомні та газові електростанції до "Зеленої таксономії ЄС", тобто офіційно визнала екологічно стійкими видами діяльності для інвесторів.

На думку європейських чиновників, газ і атомна енергетика мають зробити істотний внесок у досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року, але "з урахуванням чітких обмежень і періодів поетапної відмови" від цих джерел енергії.

Комісія наголосила, що головна мета полягає у тому, щоб прискорити перехід на низьковуглецеві технології.

"Ми знаємо, що нам потрібно відмовитися від особливо шкідливих джерел енергії, таких як вугілля, на яке сьогодні, як і раніше, припадає 15% виробництва електроенергії в Європі", — сказала Мейрід МакГіннес, пані комісар ЄС із фінансових послуг.

Вона також наголосила, що "Зелена таксономія ЄС" не є обов'язковим для виконання документом для країн-членів.

"Таксономія не є інструментом енергетичної політики ЄС, уся відповідальність за визначення свого власного енергоміксу лежить на країнах-членах. Таксономія також не санкціонує інвестиції в той чи інший сектор і не забороняє інвестувати в інші", – цитує чиновницю агентство "Інтерфакс".

"Зелені" критерії

За планом Єврокомісії, щоб отримати "зелений знак ЄС", нові газові електростанції мають замінити існуючі вугільні та бути збудовані до 31 грудня 2030 року.

Нові газові об'єкти також мають спроєктувати таким чином, щоб до 31 грудня 2035 року вони на 100% працювали на відновлюваному чи низьковуглецевому паливі.

Що стосується "зелених" критеріїв для атомної енергетики, то нові електростанції мають отримати дозвіл на будівництво до 2045 року та подати докладні плани щодо створення до 2050 року пункту поховання радіоактивних відходів.

Прихильники та противники рішення Єврокомісії

Як повідомляє ВВС, визнання "зеленими" газової та атомної енергетики зустріло запеклий опір у деяких країнах ЄС.

Так, канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що він "не може зрозуміти" це рішення, тому що "ядерна енергетика не є ні екологічною, ні стійкою".

Він додав, що Австрія готова оскаржити це рішення Єврокомісії в Європейському суді.

Міністр енергетики Люксембургу Клод Тюрме заявив, що його країна підтримає позов австрійців.

Іспанія також рішуче заперечує цю ідею.

Включення атомної енергетики та природного газу до "Зеленої таксономії ЄС" підтримують Німеччина, Франція, Фінляндія, Польща та багато членів ЄС у Центральній і Східній Європі, які залежать від цих джерел енергії.

Європейський парламент і Рада глав держав мають чотири місяці, щоб розглянути пропозицію та заперечити проти неї.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що у 2022 році Євросоюз використовуватиме більше вугілля для виробництва електроенергії. Причиною цього стануть високі ціни на газ, попит на який, за прогнозами, у 2022 році зменшиться.