Еврокомиссия признала газ и атомную энергетику временно "зелеными"

В Еврокомиссии заявили, что это временная мера до полного перехода на экологически чистое топливо. Некоторые страны ЕС грозятся оспорить это решение в суде.

Европейская комиссия постановила, что атомная энергетика и природный газ будут временно считаться в ЕС "зелеными" источниками энергии. Такой статус будет сохраниться до полного перехода Евросоюза на экологически чистые виды топлива. Такое решение Комиссия приняла 2 февраля.

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Еврокомиссия внесла атомные и газовые электростанции в "Зеленую таксономию ЕС", то есть официально признала экологически устойчивыми видами деятельности для инвесторов.

По мнению европейских чиновников, газ и атомная энергетика должны внести существенный вклад в достижение климатической нейтральности ЕС к 2050 году, но "с учетом четких ограничений и периодов поэтапного отказа" от этих источников энергии.

Комиссия подчеркнула, что главная цель состоит в том, чтобы ускорить переход на низкоуглеродные технологии.

"Мы знаем, что нам нужно отказаться от особо вредных источников энергии, таких как уголь, на который сегодня по-прежнему приходится 15% производства электроэнергии в Европе", — сказала Мейрид МакГиннес, комиссар ЕС по финансовым услугам.

Она также подчеркнула, что "Зеленая таксономия ЕС" не является обязательным для исполнения документом для стран-членов.

"Таксономия не выступает инструментом энергетической политики ЕС, вся ответственность за определение своего собственного энергомикса лежит на странах-членах. Таксономия также не санкционирует инвестиции в тот или иной сектор и не запрещает инвестировать в другие", – цитирует чиновницу агентство "Интерфакс".

"Зеленые" критерии

По плану Еврокомиссии, чтобы получить "зеленый знак ЕС", новые газовые электростанции должны заменить существующие угольные и быть построены к 31 декабря 2030 года.

Новые газовые объекты также должны спроектировать таким образом, чтобы к 31 декабря 2035 года они на 100% работали на возобновляемом или низкоуглеродном топливе.

Что касается "зеленых" критериев для атомной энергетики, то новые электростанции должны получить разрешение на строительство до 2045 года и представить подробные планы по созданию к 2050 году пункта захоронения радиоактивных отходов.

Сторонники и противники решения Еврокомиссии

Как сообщает BBC, признание "зелеными" газовой и атомной энергетики встретило яростное сопротивление в некоторых странах ЕС.

Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что он "не может понять" это решение, так как "ядерная энергетика не является ни экологичной, ни устойчивой".

Он добавил, что Австрия готова оспорить это решение Еврокомиссии Европейском суде.

Министр энергетики Люксембурга Клод Тюрмэ заявил, что его страна поддержит иск австрийцев.

Испания также решительно возражает против этой идеи.

Включение атомной энергетики и природного газа в "Зеленую таксономию ЕС" поддерживают Германия, Франция, Финляндия, Польша и многие члены ЕС в Центральной и Восточной Европе, которые зависят от этих источников энергии.

У Европейского парламента и Совета глав государств есть четыре месяца, чтобы рассмотреть предложение и возразить против него.

Напомним, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2022 году Евросоюз будет использовать больше угля для производства электроэнергии. Причиной тому послужат высокие цены на газ, спрос на который, по прогнозам, в 2022 году уменьшится.