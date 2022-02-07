Украинцы будут платить за газ в киловатт-часах с мая

Поставляющие газ компании станут выставлять счета, основываясь на величине переданной энергии, а не на объеме газа

Верховная Рада приняла законопроект 2553 о приемке-передаче природного газа. Согласно документу, учет газа с мая 2022 года будет вестись не в кубических метрах, а в киловатт-часах, согласно европейским правилам, сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

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Украина хочет интегрироваться в энергетический рынок Европы. Речь идет о принципе, по которому каждый потребитель платит за то количество энергии которую получил, говорит начальник управления метрологии и газоизмерения Оператора ГТСУ Николай Болховитин.

Энергетическая ценность у природного газа зависит от региона, времени и источников его поступления. Когда единицы измерения у газа и электроэнергии унифицируют, потребителям станет легче выбирать, какой именно вид энергии выбрать для отопления, уточнил Болховитин.

[ + – ] Николай Болховитин рассказывает о новой схеме учета газа

Для заказчиков услуг транспортировки газа такой учет удобнее, ведь он позволит транспортировать, распределять и поставлять топливо, измеряя его в единых единицах учета.

Сравнивая это с тем, что есть сейчас в Европе — там у потребителей стоят счетчики газа в кубометрах, их показатели перемножают на температуру, при которой топливо сгорает, и получают киловатт-часы.

Болховитин считает, что нововведение не отразится на цене газового топлива из регионов, откуда поступает газ с высокой температурой сгорания. В то же время, стоимость ресурса для регионов с низкой температурой сгорания газа несколько уменьшится.

Оператор ГТСУ поддерживает введенные украинским парламентом новые правила учета, и будут готов перейти на них непосредственно с мая.

Ранее Фокус сообщал, что Россия прекратила прокачку газа по газопроводу "Ямал-Европа" в обоих направлениях.

Это произошло на фоне того, как Еврокомиссия признала природный газ и атомную энергетику временно "зелеными", до того момента, как удастся перейти на полностью экологичные виды топлива.

В то же время, Европа обсуждает с США процесс поставок газа на европейскую территорию, на случай, если РФ вторгнется в Украину.