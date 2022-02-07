В январе транзит газа через Украину снизился вдвое, — Оператор ГТС

Нынешний объем поставок российского газа существенно ниже минимально забронированного, которое предусмотрено транзитным соглашением.

В минувшем месяце транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) сократился на 57%, если сравнивать с данными за аналогичный период 2021 года, до 1,66 млрд кубометров. Об этом сообщается в публикации на сайте Оператор ГТС Украины.

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С начала нового года был возобновлен транзит "голубого топлива" в балканском направлении, вместе с тем на порядок уменьшились объемы транзита в Словакию и Польшу.

[ + – ] Фото: tsoua.com | Объемы транзита российского газа.

Объем транзита в Словакию составил 1,04 млрд куб. м, а это на 53% ниже, если сравнивать с данными за январь 2021 года. Стоит учитывать, что поставки в Словакию — это 62,5% от общего объема газового транзита.

На 1,3% увеличился транзит в Молдову, до 398 млн куб. м, если сравнивать с данными на январь 2021 года. К тому же, в этом году возобновился транзит газа в Румынию — до 116 млн куб. м газа, что на 24,6% меньше по сравнению с январем прошлого года. Транзит в Польшу уменьшился до 110 млн куб. м — на 66% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что, таким образом, в январе среднесуточный объем транспортировки газа через Украину снизился на 57%, до 53,7 млн куб. м по сравнению с данными годичной давности. Нынешние объемы существенно ниже минимального забронированных и предусмотренных транзитным соглашением.

Ранее Фокус сообщал, что начиная с мая жителям Украины придется платить за газ в киловатт-часах. Поставщики газа будут выставлять счета, исходя из величины переданной энергии, а не на объеме "голубого топлива". Для этого уже утвержден соответствующий законопроект.