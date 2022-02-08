Зможе приймати лоукости: у 2022 в Житомирі кардинально реконструюють аеропорт

Влада міста прогнозує, що реконструйований аеропорт Житомира зможе конкурувати з "Жулянами" та "Борисполем".

2022 року в Житомирі проведуть масштабну реконструкцію міського аеропорту за 800 млн грн. Очікується, що роботи розпочнуться в травні та завершаться до кінця року. Про це у Facebook повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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7 лютого міська влада підписала з компанією-підрядником ONUR Construction International (українська фірма з турецьким капіталом) договір на реконструкцію Житомирського міжнародного аеропорту імені Корольова. Onur стала переможцем тендеру на реконструкцію повітряної гавані в січні.

У ході реконструкції повністю демонтують стару злітну смугу та збудують нову.

Як повідомляє сайт avianews.com, нова ЗПС буде довша (2500 м замість 1650 м), ширша (45 м замість 35 м) і міцніша за попередню.

Нова смуга дозволить приймати до п'яти літаків Airbus A321 на добу.

На ВПП встановлять нове сигнальне та навігаційне обладнання, що дозволить приймати літаки вночі та в несильний туман.

Поряд із пасажирським терміналом побудують нові стоянки для одночасного розміщення двох Airbus A321.

Нові характеристики дозволять відкрити регулярні рейси з Житомира до Європи таких лоукостерів як Wizz Air і Ryanair. Також із Житомира на курорти Туреччини та Єгипту зможуть літати чартери SkyUp, Windrose, Azur Air Ukraine чи Bees Airline.

На думку міського голови Житомира, реконструйований аеропорт матиме популярність у мешканців київської агломерації та дозволить розвантажити столичні аеропорти.

"У напрямку Житомира, під Києвом, уже проживає 800-900 тисяч людей. Ця територія будується. І цим людям зручніше дістатися аеропорту в Житомирі, ніж їхати до Борисполя, через усю столицю. Крім того, багато хто їде до Борисполя чи Жулян із інших міст, проїжджаючи Житомир. Маючи сучасний аеропорт, ми матимемо перевагу", — написав Сергій Сухомлін.

Шлях із центру Києва до аеропорту Житомир становить 135 км. Дорога займе близько 1,5 години на авто.

Як раніше повідомляв Фокус, у Франції найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380 перебудовують у готель. У ньому розмістять 31 номер із душовими й туалетами, з яких 2 номери будуть класу люкс. При готелі працюватиме ресторан на 60 місць, стилізований під диспетчерську вежу.