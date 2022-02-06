У Франції найбільший пасажирський літак Airbus A380 перетворять на готель

Двопалубні повітряні гіганти A380 були зняті з рейсів через високу собівартість польотів, хоча могли літати ще 20 років.

Колишній інженер Airbus Фредерік Делез придбав списаний авіалайнер A380 і перебудовує його в готель із ресторанним комплексом. За задумом авіаконструктора, до 2024 він закінчить свій проект, який назвав Envergure, повідомляє телеграм-канал Аvianews.

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[ + – ] Власник планує закінчити готельний комплекс протягом двох років

Авіалайнер хочуть встановити на околиці аеропорту Тулузи, де розташований завод із виробництва літаків Airbus. На борту перебудованого гігантського літака поміститься 31 повноцінний номер з душовими та туалетами, з яких 2 номери класу люкс. При готелі працюватиме ресторан на 60 місць, стилізований під диспетчерську вежу. Перший етап облаштування комплексу власник планує завершити вже цього року, запустивши роботу готелю.

Десять років тому найбільший двопалубний пасажирський літак A380 був флагманом пасажирських авіаперевезень через комфорт та можливість далеких перельотів. Але з часом через чотири двигуни вони почали програвати за собівартістю перевезення більш сучасним літакам з двома двигунами. Тому авіаперевізники вирішили зняти їх з рейсів, хоча термін їх експлуатації не вийшов і вони могли ще пролітати 20 років.

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