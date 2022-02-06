Во Франции самый большой пассажирский самолет Airbus A380 превратят в гостиницу

Двухпалубные воздушные гиганты A380 были сняты с рейсов в связи с высокой себестоимостью полетов, хотя могли летать еще 20 лет.

Бывший инженер Airbus Фредерик Делез приобрел списанный авиалайнер A380 и перестраивает его в в отель с ресторанным комплексом. По замыслу авиаконструктора, к 2024 году он закончит свой проект, который назвал Envergure, сообщает телеграм-канал Аvianews.

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[ + – ] Владелец планирует закончить отельный комплекс в течение двух лет

Авиалайнер хотят установить на окраине аэропорта Тулузы, где расположен завод по производству самолетов Airbus. На борту перестроенного гигантского самолета поместится 31 полноценный номер с душевыми и туалетами, из которых 2 номера класса люкс. При отеле будет работать ресторан на 60 мест, стилизованный под диспетчерскую башню. Первый этап обустройства комплекса владелец планирует завершить уже к этому году, запустив работу гостиницы.

Десять лет назад самый большой двухпалубный пассажирский самолет A380 был флагманом пассажирских авиаперевозок из-за комфорта и возможности дальних перелетов. Но со временем из-за 4 двигателей они начали проигрывать по себестоимости перевозки более современным самолетам с 2 двигателями. По этой причине авиаперевозчики приняли решение снять их с рейсов, хотя срок их эксплуатации не вышел и они могли еще пролетать 20 лет.

Напомним, в Украину из США прибыл восьмой за две недели самолет с грузом для ВСУ. Белый дом обещает, что это не последняя партия вооружений. Всего в Украину за две недели прибыло 650 тонн военной помощи из США.

Ранее Фокус сообщил, что РФ перебрасывает АН-2 к границам Украины, которые могут использовать как обманки для украинских ПВО. Эту практику продемонстрировал Азербайджан во время Второй Карабахской войны для выявления позиций ПВО противника.