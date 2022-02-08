Сможет принимать лоукосты: в 2022 в Житомире кардинально реконструируют аэропорт

Власти города прогнозируют, что реконструированный аэропорт Житомира сможет конкурировать с "Жулянами" и "Борисполем".

В 2022 году в Житомире проведут масштабную реконструкцию городского аэропорта за 800 млн грн. Ожидается, что работы начнуться в мае и завершатся к концу года. Об этом в Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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7 февраля городские власти подписали с компанией-подрядчиком ONUR Construction International (украинская фирма с турецким капиталом) договор на реконструкцию Житомирского международного аэропорта имени Королева. Onur стала победителем тендера на реконструкцию воздушной гавани в январе.

В ходе реконструкции полностью демонтируют старую взлетную полосу и построят новую.

Как сообщает сайт avianews.com, новая ВПП будет длиннее (2500 м вместо 1650 м), шире (45 м вместо 35 м) и крепче предыдущей.

Новая полоса позволит принимать до пяти самолетов Airbus A321 в сутки.

На ВПП установят новое сигнальное и навигационное оборудование, что даст возможность принимать самолеты ночью и в несильный туман.

Рядом с пассажирским терминалом построят новые стоянки для одновременного размещения двух Airbus A321.

Новые характеристики позволят открыть регулярные рейсы из Житомира в Европу таких лоукостеров как Wizz Air и Ryanair. Также из Житомира на курорты Турции и Египта смогут летать чартеры SkyUp, Windrose, Azur Air Ukraine или Bees Airline.

По мнению городского головы Житомира, реконструированный аэропорт будет пользоваться популярностью у жителей киевской агломерации и позволит разгрузить столичные аэропорты.

"По направлению Житомира, под Киевом, уже проживает 800-900 тысяч человек. Эта территория строится. И этим людям удобнее добраться до аэропорта в Житомире, чем ехать в Борисполь, через всю столицу. Более того, многие едут в Борисполь или Жуляны из других городов, проезжая Житомир. Имея современный аэропорт, у нас будет преимущество", — написал Сергей Сухомлин.

Путь из центра Киева в аэропорт Житомир составляет 135 км. Дорога займет около 1,5 ч на авто.

Как ранее сообщал Фокус, во Франции самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 перестраивают в отель. В нем разместят 31 номер с душевыми и туалетами, из которых 2 номера будут класса люкс. При отеле будет работать ресторан на 60 мест, стилизованный под диспетчерскую башню.