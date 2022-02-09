Замовна кампанія конкурентів: ректор КНУ заперечує сексуальні зв'язки зі студентками

Керівник столичного ЗВО заявив, що за медичними показаннями не може відвідувати лазню, куди він запрошував студенток.

Публікації про можливі інтимні зв'язки ректора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Володимира Бугрова є замовною компанією. Такий коментар Бугров надав на брифінгу в університеті, його відповідь процитувало агентство "Укрінформ".

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Ректор КНУ заперечує сексуальні зв'язки зі студентками та співробітницями університету.

"Поширені в мережі матеріали — це сфабрикована, рекомендована інформаційно-психологічна кампанія, яка повинна дискредитувати мене як керівника одного з найкращих і найбільших закладів вищої освіти в Україні", — заявив Бугров.

Керівник ЗВО каже, що на його сім'ю чинять тиск, щоб він звільнив посаду ректора.

Замовити таку кампанію, стверджує Бугров, могли кілька людей, які згадуються у висновках ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНУ, проведеної Держаудитслужбою України з 1 квітня 2018 року до 31 серпня 2021 року.

[ + – ] Фахівці отримали доступ до пошти ректора КНУ

"Це типова схема. Щоб працювати з цими висновками, я повинен мати довіру людей. Ця довіра компроментує псевдо секс-скандал, щоб я не міг нормально працювати", — зазначив він.

До скандалу можуть бути причетні конкуренти щодо виборів ректора та пов'язані з ними люди, заявив Бугров, але відмовився називати прізвища.

Ректор спростував інформацію про можливе вживання наркотиків і показав результати перевірки приватної медлабораторії.

[ + – ] Тест на наркотики в Бугрова негативний

Пошту Бугрова перевіряють фахівці

Ректор КНУ надав фахівцям доступ до пошти, щоб проаналізувати необхідну інформацію.

"А я, зі свого боку, розбиратимуся з цими інформаційними компаніями", — додав він.

За словами керівника навчального закладу, листування інтимного характеру поширили на тлі укладання Держаудитслужби, за підсумками якого в університеті зафіксували численні порушення майже на 300 млн гривень. Серед порушень — нерівномірний розподіл квартир між працівниками університету, необґрунтовані доплати та сплати фіктивних послуг.

Як каже Бугров, тексти листування містять логічні помилки, тому що він ніколи не використовує словосполучення "заміський будинок" і за медичними протипоказаннями не міг відвідувати сауну та лазню, куди нібито запрошував студенток.

Ректора КНУ запитали, що його пов'язує зі студентками, які мають у соцмережах із ним спільні фото. У відповідь Бугров сказав, що "когось зі студентів знає більше, когось менше".

Згадку Марії Горбань у листуванні він пояснив тим, що в 2020 році вона створила петицію на його підтримку. Горбань у коментарі "Українській правді" не підтвердила правдивості опублікованих скрінів листування. Горбань повідомила, що щойно листування опинилося в мережі, їй та її батькам почали загрожувати невідомі люди та студенти.