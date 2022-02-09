Заказная кампания конкурентов: ректор КНУ отрицает сексуальные связи со студентками

Руководитель столичного ВУЗа заявил, что по медицинским показаниям не может посещать баню, куда он якобы приглашал студенток.

Публикации о возможных интимных связях ректора Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Владимира Бугрова являются заказной компанией. Такой комментарий Бугров предоставил на брифинге в университете, его ответ процитировало агентство "Укринформ".

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Ректор КНУ отрицает сексуальные связи со студентками и сотрудницами университета.

"Распространенные в сети материалы – это сфабрикованная, заказная информационно-психологическая кампания, которая должна дискредитировать меня как руководителя одного из лучших и крупнейших заведений высшего образования в Украине", – заявил Бугров.

Руководитель ВУЗа говорит, что на его семью оказывают давление, чтобы он освободил пост ректора.

Заказать такую кампанию, утверждает Бугров, могли несколько человек, которые упоминаются в выводах ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности КНУ, проведенной Госаудитслужбой Украины с 1 апреля 2018 года по 31 августа 2021 года.

[ + – ] Специалисты получили доступ к почте ректора КНУ

"Это типичная схема. Чтобы работать с этими выводами, я должен иметь доверие людей. Это доверие компроментирует псевдосекс-скандал, чтобы я не мог нормально работать", — отметил он.

К скандалу могут быть причастны конкуренты по выборам ректора и связанные с ними люди, заявил Бугров, но отказался называть фамилии.

Ректор опроверг распространяемую информацию о возможном употреблении наркотиков и показал результаты проверки частной медлаборатории.

[ + – ] Тест на наркотики у Бугрова отрицательный

Почту Бугрова проверяют специалисты

Ректор КНУ предоставил специалистам доступ к почте, чтобы они проанализировали необходимую информацию.

"А я, в свою очередь, буду разбираться с этими информкампаниями", – добавил он.

По словам руководителя учебного заведения, переписку интимного характера распространили на фоне заключения Госаудитслужбы, по итогам которой в университете выявили многочисленные нарушения почти на 300 млн гривен. Среди нарушений – неравномерное распределение квартир между работниками университета, необоснованные доплаты и оплаты фиктивных услуг.

Как говорит Бугров, тексты переписки содержат логические ошибки, потому что он никогда не использует словосочетание "загородный дом" и по медицинским противопоказаниям не мог посещать сауну и баню, куда якобы приглашал студенток.

Ректора КНУ спросили, что его связывает со студентками, у которых в соцсетях есть с ним общие фото. В ответ Бугров сказал, что "кого-то из студентов знает больше, кого-то меньше" .

Упоминание Марии Горбань в переписке он объяснил тем, что в 2020 году она создала петицию в его поддержку. Горбань в комментарии "Украинской правде" не подтвердила правдивость опубликованных скринов переписок. Горбань сообщила, что как только переписка оказалась в сети, ей и ее родителям начали угрожать неизвестные люди и студенты.