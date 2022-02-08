Посидим в бане: в секс-скандале с ректором КНУ Бугровым появились новые подробности

Автор анонимного Telegram-канала утверждает, что руководитель вуза вел пикантную переписку с первокурсницей, которой предлагал "отдохнуть от рабочей рутины" в загородном доме.

В Telegram появились подробности переписки сексуального характера якобы ректора ВУЗа Владимира Бугрова со студентками. Авторы канала уверяют, что в их распоряжении оказалось видео, подтверждающее аутентичность переписок главы КНУ.

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Видео начинается со страницы пользователя Volodymyr Bugrov в Telegram указанием номера телефона при регистрации в мессенджере. Далее демонстрируются личные фото ректора и список чатов.

Фокус не публикует полное видео переписки ввиду его порнографического содержания.

Переписка с Горбань началась 21 июня 2021 года. В чате видно, как она отправляла фотографии груди и видео, на котором полностью обнаженная девушка обратилась к получателю "Котеночек".

В конце видео Bugrov присылает фото гениталий и в ответ получает такие сообщения:

"Хочется еще больше";

"В ротик и язычком".

Telegram-канал предоставил скрины переписки пользователя Volodymyr Bugrov с Mary и "Катей Ягідкой 1 курс". В частности, Mary пишет о том, что Bugrov женат и ей "будет сложно". Но Bugrov все же приглашает ее в загородный дом показать "солнечные панели на крыше".

"Посидим хорошо в бане, есть куча вкусных напитков. Как раз отдохнешь от рабочей рутины", – пишет Bugrov в одном из сообщений и намекает на то, что у Mary скоро зачеты.

В чате с "Катей Ягідкой 1 курс" Bugrov прямо намекает, что надо сделать, чтобы "сдать сессию автоматом" и присылает порнографические картинки.

В этом же Telegram-канале есть фото, которые якобы подтверждают регистрацию Бугрова на сайте знакомств, в частности, на badoo.com.

Также был выложен открытый текст письма на имя Бугрова, для СМИ и соцсетей с неуказанным авторством. В письме указывается, что Бугров якобы отказался пройти полиграф и предоставить телефоны для экспертных исследований и установления подлинности его переписок с девушками.

"Бугров имел внебрачные сексуальные контакты с четырьмя девушками, в том числе со мной. Кроме того, с шестью девочками, в том числе несовершеннолетними", – говорится в тексте письма.

Автор утверждает, что начала отношения с Бугровым во время второго тура выборов ректора КНУ по его инициативе.

"Я была студенткой и работала на фирме отца. Бугров умеет хорошо подать девушке, влюбить в себя. Он меня убеждал, что он фактически не женат и планирует создавать со мной семью. Я ему искренне верила и даже дала ему на агитационную работу 20 тысяч долларов как вклад в нашу будущую семью. (Деньги) я одолжила у отца. Мы с Бугровым встречались у него на даче, или у меня дома", – пишет она.

Реакция Бугрова на секс-скандал в КНУ

Бугров в общении с Фокусом говорил о получении рассылки анонимных каналов по почте, но ничего не подтвердил. Эти материалы опубликовали те, кто выступает "против развития университета и реформ", сообщал он.

8 февраля Бугров публиковал скриншот переписки с угрозами публикации его переписок с политиками и всеми деловыми контактами. От Бугрова требовали написать заявление на увольнение до утра 6 февраля.

[ + – ] Ректор КНУ говорит об информационных атаках против него Фото: Украинская правда

Угрозы ректор КНУ считает "фрагментом информационно-психологического терроризма" против него.

Фокус ранее писал, что руководство и преподаватели КНУ получали письма-рассылки с якобы перепиской интимного характера Бугрова со студентками. Однако в ВУЗе не знают, действительно ли все девушки, данные которых оказались в рассылке, являются студентками университета Шевченко.

Бугров 5 февраля говорил, что кто-то хочет сместить его с должности ректора и поэтому распространяет сообщения о его интимных связях со студентками.

Напомним, что в Telegram 3 февраля зарегистрировали канал со скриншотами переписок и видео интимного характера. Стоит отметить, что в скандале с Бугровым упоминали имена политиков, которые якобы покрывали его действия. В их числе — министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, нардепы от "Слуги народа" Сергей Бабак и Даниил Гетманцев.