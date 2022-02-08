Мы не знаем таких студенток, но соберем комитет по этике. В КНУ — о секс-скандале с Бугровым

Директор отдела коммуникаций КНУ им. Т.Г. Шевченко Владимир Литвиненко сообщил Фокусу, что представители ВУЗа в правоохранительные органы по поводу секс-скандала с возможным участием ректора не обращались. Одна из бывших студенток университета рассказала, что про интимные отношения Бугрова с одной из студенток "на самом деле знали все".

Руководство и преподаватели Киевского национального университета (КНУ) им. Т.Г. Шевченко получали письма-рассылки, в которых содержались якобы переписки сексуального характера ректора ВУЗа Владимира Бугрова со студентками. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор отдела коммуникаций университета Владимир Литвиненко.

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"Рассылка некоторых непристойностей была. На университет сейчас идет информационная атака, чтобы испортить имя ректора и подорвать имидж учебного заведения. Лично я таких рассылок не получал. Обсуждения этой темы (секс-скандала с Бугровым, – ред.) на уровне руководства не было, но то что мы видим в СМИ, это, прежде всего, осквернение имени ректора и университета", – объяснил Литвиненко.

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Директор отдела коммуникаций КНУ не знает, все ли девушки, данные которых были в рассылке, действительно являются студентками университета Шевченко.

"Мы не знаем таких студенток", – ответил он.

Также остается неизвестным, какие меры предпринимает руководство университета для защиты студенток от травли.

"У нас 31 тыс. студентов. Всех студенток мы не можем знать. Им стоит обратиться в правоохранительные органы, поскольку их репутацию тоже подмочили", – продолжил директор по коммуникациям.

Само руководство ВУЗа в правоохранительные органы из-за этой ситуации пока не обращалось, отметил Литвиненко.

"Я думаю, передадут эти материалы комиссии по этике, не может быть так, чтобы в университете никто о таком не знал", – заявил он.

Контакты членов комиссии по этике Литвиненко давать отказался.

"Это коллегиальный орган, там не к кому конкретно обращаться, у них нет своего помещения, все находятся в разных местах. А сейчас идет дистанционное обучение, где кого искать я не знаю", – объяснил он.

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Журналист Фокуса два дня пытался дозвониться до проректоров ВУЗа по номерам телефона, указанным на официальном сайте учреждения, чтобы выяснить ситуацию. В качестве причин не давать комментарии нам называли "занятую линию телефона", "отпуск проректоров до 21 февраля" и их "очень плотный график, расписанный на две недели вперед" или "совещание у Бугрова".

Бывшая студентка КНУ на условиях анонимности рассказала Фокусу, что про интимные отношения Бугрова с одной из студенток "на самом деле знали все".

"Я эту историю уже давно знаю. Она (студентка) сама говорила, что решает с ним всякие вопросы. Она не сильно скрывала то, что с ним сидит, но всем было поф..г. По поводу других девушек — не знаю. Мой друг говорит, что одна из них, возможно, имела связь. Вопрос подлинности переписки — тут 50 на 50", – сказала бывшая студентка.

По ее словам, девушкам, которые фигурируют в предполагаемой переписке, "написывают по домашним адресам".

Угрозы ректору Бугрову

8 февраля ректор ВУЗа Владимир Бугров опубликовал в свой телеграм-канал скриншот переписки, в одном из сообщений в мессенджере Whats App содержались угрозы публикации его переписок с политиками и всеми деловыми контактами. Автор рассылки требовал, чтобы Бугров написал заявление на увольнение до утра 6 февраля.

В письме, отправленном на почтовый ящик от имени Valeria Gorbal, содержатся якобы отдельные фрагменты переписок ректора.

"Имеет ли право такой извр***ц как ты быть ректором КНУ? Пока решай сам, потому что потом будут решать люди", – предупреждает автор письма.

В письме от KNU Pravda говорится, что про действия Бугрова узнают все правительственные, правоохранительные и общественные организации.

Ректор университета назвал угрозы "фрагментом информационно-психологического терроризма", который развернули против него и университетского сообщества.

"Это пройдет. А университет будет развиваться и станет автономным ведущим образовательным, научным и культурным центром, который, безусловно, имеет сверхважную общественную миссию в процессах развития украинской государственности и нации", – заключил он.

Напомним, что 3 февраля в Telegram появился анонимный канал со скриншотами переписок и видео интимного характера. Автор постов утверждал, что Бугров поддерживает интимные связи со студентками. В переписке человек с аккаунтом "Volodymyr Bugrov" присылал девушкам фото гениталий.

В скандале с Бугровым упоминались имена украинских политиков, которые якобы покрывали его действия. В их числе — министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, нардепы от "Слуги народа" Сергей Бабак и Даниил Гетманцев.

Бугров 5 февраля утверждал, что цель этого скандала – смещение его с занимаемой должности, поскольку он "не желает покрывать нарушения старых управляющих ВУЗа".