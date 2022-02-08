Ми не знаємо таких студенток, але зберемо комітет з етики. У КНУ — про секс-скандал з Бугровим

Директор відділу комунікацій КНУ ім. Т.Г. Шевченко Володимир Литвиненко повідомив Фокусу, що представники ВНЗ до правоохоронних органів стосовно секс-скандалу з можливою участю ректора не зверталися. Одна із колишніх студенток університету розповіла, що про інтимні стосунки Бугрова з однією зі студенток "насправді знали усі".

Керівництво та викладачі Київського національного університету (КНУ) ім. Т.Г. Шевченка отримували листи-розсилки, в яких містилося нібито листування сексуального характеру ректора ВНЗ Володимира Бугрова зі студентками. Про це в коментарі Фокусу розповів директор відділу комунікацій університету Володимир Литвиненко.

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"Розсилка деяких непристойностей була. На університет зараз йде інформаційна атака, щоб зіпсувати ім'я ректора та підірвати імідж навчального закладу. Особисто я таких розсилок не отримував. Цю тему (секс-скандалу з Бугровим, – ред.) на рівні керівництва не обговорювали, але те, що ми бачимо в ЗМІ, це, перш за все, осквернення імені ректора та університету", – пояснив Литвиненко.

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Директор відділу комунікацій КНУ не знає, чи всі дівчата, дані яких були у розсилці, справді є студентками Шевченка.

"Ми не знаємо таких студенток", – відповів він.

Також залишається невідомо, які заходи вживає керівництво університету, щоб захистити студенток від цькування.

"У нас 31 тис. студентів. Усіх студенток ми не можемо знати. Їм варто звернутися до правоохоронних органів, оскільки їхню репутацію теж підмочили", – продовжив директор із комунікацій.

Саме керівництво ВНЗ до правоохоронних органів через цю ситуацію поки не зверталося, зазначив Литвиненко.

"Я думаю, передадуть ці матеріали комісії з етики, не може бути так, щоби в університеті ніхто про це не знав", – заявив він.

Контакти членів комісії з етики Литвиненко відмовився давати.

"Це колегіальний орган, там нема до кого конкретно звертатися, у них немає свого приміщення, всі знаходяться в різних місцях. А зараз триває дистанційне навчання, де кого шукати, я не знаю", – пояснив він.

[ + – ] Проректори ВНЗ не коментували секс-скандал з Бугровим

Журналіст Фокусу два дні намагався додзвонитися до проректорів ВНЗ за номерами телефону, вказаними на офіційному сайті закладу, щоб з'ясувати ситуацію. Як причину не коментувати нам називали "зайняту лінію телефону", "відпустку проректорів до 21 лютого" та їх "дуже щільний графік, розписаний на два тижні вперед" або "нараду в Бугрова".

Колишня студентка КНУ на умовах анонімності розповіла Фокусу, що про інтимні стосунки Бугрова з однією зі студенток "насправді знали усі".

"Я цю історію вже давно знаю. Вона (студентка) сама говорила, що вирішує з ним усі питання. Вона не сильно приховувала те, що з ним сидить, але всім було поф..г. З приводу інших дівчат — не знаю. Мій друг каже, що одна з них, можливо, мала зв'язок. Щодо того, чи листування справжнє, — тут 50 на 50", — сказала колишня студентка.

За її словами, дівчатам, які фігурують у можливому листуванні, "написують на домашні адреси".

Загрози ректору Бугрову

8 лютого ректор ВНЗ Володимир Бугров опублікував у свій телеграм-канал знімок з екрана листування, в одному з повідомлень у месенджері Whats App містилися погрози публікації його листування з політиками та всіма діловими контактами. Автор розсилки вимагав, щоб Бугров написав заяву на звільнення до ранку 6 лютого.

У листі, надісланому на поштову скриньку від імені Valeria Gorbal, містяться нібито окремі фрагменти листування ректора.

"Чи має право такий збоч***ць, як ти, бути ректором КНУ? Поки що вирішуй сам, бо потім вирішуватимуть люди", – попереджає автор листа.

У листі від KNU Pravda йдеться, що про дії Бугрова дізнаються всі урядові, правоохоронні та громадські організації.

Ректор університету назвав загрози "фрагментом інформаційно-психологічного тероризму", який розгорнули проти нього та університетської спільноти.

"Це пройде. А університет розвиватиметься і стане автономним провідним освітнім, науковим та культурним центром, який, безумовно, має надважливу суспільну місію в процесах розвитку української державності та нації", – сказав він.

Нагадаємо, що 3 лютого в Telegram з'явився анонімний канал зі скриншотами листування та відео інтимного характеру. Автор постів стверджував, що Бугров підтримує інтимні зв'язки зі студентками. У листуванні людина з акаунтом "Volodymyr Bugrov" надсилала дівчатам фото геніталій.

У скандалі з Бугровим згадувалися імена українських політиків, які начебто покривали його дії. Серед них — міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, нардепи від "Слуги народу" Сергій Бабак та Данило Гетманцев.

Бугров 5 лютого стверджував, що мета цього скандалу — усунути його з посади, оскільки він "не бажає покривати порушення старих керівників ВНЗ".