Посидимо в лазні: в секс-скандалі з ректором КНУ Бугровим з'явилися нові подробиці
Автор анонімного Telegram-каналу стверджує, що керівник ВНЗ вів пікантне листування з першокурсницею, якій пропонував "відпочити від робочої рутини" в заміському будинку.
У Telegram з'явилися подробиці листування сексуального характеру нібито ректора ВНЗ Володимира Бугрова зі студентками. Автори каналу запевняють, що в їхньому розпорядженні опинилося відео, що підтверджує автентичність листування голови КНУ.
Відео починається зі сторінки користувача Volodymyr Bugrov у Telegram, вказаним номером телефону під час реєстрації в месенджері. Далі демонструють особисті фото ректора та список чатів.
Фокус не публікує повне відео листування через його порнографічний зміст.
Листування з Бугровим розпочалося 21 червня 2021 року. У чаті видно, як вона надсилала фотографії грудей та відео, на якому повністю оголена дівчина звернулася до одержувача "Кошеня".
Наприкінці відео Bugrov надсилає фото геніталій та у відповідь отримує такі повідомлення:
- "Хочеться ще більше";
- "У рот і язичком".
Telegram-канал надав знімки екрану з листуванням користувача Volodymyr Bugrov з Mary та "Катей Ягідкою 1 курс". Зокрема, Mary пише про те, що Bugrov одружений, і їй "буде складно". Але Bugrov все ж таки запрошує її в заміський будинок показати "сонячні панелі на даху".
"Посидимо добре в лазні, є купа смачних напоїв. Саме відпочинеш від робочої рутини", — пише Bugrov в одному з повідомлень і натякає на те, що в Mary скоро заліки.
У чаті з "Катей Ягідкою 1 курс" Bugrov прямо натякає, що треба зробити, щоб "здати сесію автоматично", і надсилає порнографічні картинки.
У цьому ж Telegram каналі є фото, які нібито підтверджують реєстрацію Бугрова на сайті знайомств, зокрема, на badoo.com.
Також виклали відкритий текст листа на ім'я Бугрова, для ЗМІ та соцмереж з невказаним авторством. У листі зазначають, що Бугров нібито відмовився пройти поліграф і надати телефони для експертних досліджень та встановлення справжності його листування з дівчатами.
"Бугров мав позашлюбні сексуальні контакти з чотирма дівчатами, зокрема зі мною. Крім того, із шістьма дівчатками, зокрема неповнолітніми", – йдеться в тексті листа.
Автор стверджує, що розпочала стосунки з Бугровим під час другого туру виборів ректора КНУ з його ініціативи.
"Я була студенткою і працювала на фірмі батька. Бугров вміє добре подати дівчині, закохати в себе. Він мене переконував, що він фактично не одружений і планує створювати зі мною сім'ю. Я йому щиро вірила і навіть дала на агітаційну роботу 20 тисяч доларів як внесок у нашу майбутню сім'ю. (Гроші) я позичила в батька. Ми з Бугровим зустрічалися в нього на дачі, або в мене вдома", — пише вона.
Реакція Бугрова на секс-скандал у КНУ
Бугров, спілкуючись з Фокусом, говорив про отримання розсилки анонімних каналів поштою, але нічого не підтвердив. Ці матеріали опублікували ті, хто виступає "проти розвитку університету та реформ", повідомляв він.
8 лютого Бугров публікував скриншот листування з погрозами публікації його листування з політиками та всіма діловими контактами. Від Бугрова вимагали написати заяву на звільнення до ранку 6 лютого.
Загрози ректор КНУ вважає "фрагментом інформаційно-психологічного тероризму" проти нього.
Фокус раніше писав, що керівництво та викладачі КНУ отримували листи-розсилки з нібито листуванням інтимного характеру Бугрова зі студентками. Проте у ВНЗ не знають, чи справді всі дівчата, дані яких опинилися в розсилці, є студентками Шевченка.
Бугров 5 лютого говорив, що хтось хоче усунути його з посади ректора і тому поширює повідомлення про його інтимні зв'язки зі студентками.
Нагадаємо, що в Telegram 3 лютого зареєстрували канал зі скриншотами листування та відео інтимного характеру. Варто зазначити, що в скандалі з Бугровим згадували імена політиків, які нібито покривали його дії. Серед них — міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, нардепи від "Слуги народу" Сергій Бабак та Данило Гетманцев.