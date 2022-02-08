Посидимо в лазні: в секс-скандалі з ректором КНУ Бугровим з'явилися нові подробиці

Автор анонімного Telegram-каналу стверджує, що керівник ВНЗ вів пікантне листування з першокурсницею, якій пропонував "відпочити від робочої рутини" в заміському будинку.

У Telegram з'явилися подробиці листування сексуального характеру нібито ректора ВНЗ Володимира Бугрова зі студентками. Автори каналу запевняють, що в їхньому розпорядженні опинилося відео, що підтверджує автентичність листування голови КНУ.

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Відео починається зі сторінки користувача Volodymyr Bugrov у Telegram, вказаним номером телефону під час реєстрації в месенджері. Далі демонструють особисті фото ректора та список чатів.

Фокус не публікує повне відео листування через його порнографічний зміст.

Листування з Бугровим розпочалося 21 червня 2021 року. У чаті видно, як вона надсилала фотографії грудей та відео, на якому повністю оголена дівчина звернулася до одержувача "Кошеня".

Наприкінці відео Bugrov надсилає фото геніталій та у відповідь отримує такі повідомлення:

"Хочеться ще більше";

"У рот і язичком".

Telegram-канал надав знімки екрану з листуванням користувача Volodymyr Bugrov з Mary та "Катей Ягідкою 1 курс". Зокрема, Mary пише про те, що Bugrov одружений, і їй "буде складно". Але Bugrov все ж таки запрошує її в заміський будинок показати "сонячні панелі на даху".

"Посидимо добре в лазні, є купа смачних напоїв. Саме відпочинеш від робочої рутини", — пише Bugrov в одному з повідомлень і натякає на те, що в Mary скоро заліки.

У чаті з "Катей Ягідкою 1 курс" Bugrov прямо натякає, що треба зробити, щоб "здати сесію автоматично", і надсилає порнографічні картинки.

У цьому ж Telegram каналі є фото, які нібито підтверджують реєстрацію Бугрова на сайті знайомств, зокрема, на badoo.com.

Також виклали відкритий текст листа на ім'я Бугрова, для ЗМІ та соцмереж з невказаним авторством. У листі зазначають, що Бугров нібито відмовився пройти поліграф і надати телефони для експертних досліджень та встановлення справжності його листування з дівчатами.

"Бугров мав позашлюбні сексуальні контакти з чотирма дівчатами, зокрема зі мною. Крім того, із шістьма дівчатками, зокрема неповнолітніми", – йдеться в тексті листа.

Автор стверджує, що розпочала стосунки з Бугровим під час другого туру виборів ректора КНУ з його ініціативи.

"Я була студенткою і працювала на фірмі батька. Бугров вміє добре подати дівчині, закохати в себе. Він мене переконував, що він фактично не одружений і планує створювати зі мною сім'ю. Я йому щиро вірила і навіть дала на агітаційну роботу 20 тисяч доларів як внесок у нашу майбутню сім'ю. (Гроші) я позичила в батька. Ми з Бугровим зустрічалися в нього на дачі, або в мене вдома", — пише вона.

Реакція Бугрова на секс-скандал у КНУ

Бугров, спілкуючись з Фокусом, говорив про отримання розсилки анонімних каналів поштою, але нічого не підтвердив. Ці матеріали опублікували ті, хто виступає "проти розвитку університету та реформ", повідомляв він.

8 лютого Бугров публікував скриншот листування з погрозами публікації його листування з політиками та всіма діловими контактами. Від Бугрова вимагали написати заяву на звільнення до ранку 6 лютого.

[ + – ] Ректор КНУ говорить про інформаційні атаки проти нього Фото: Украинская правда

Загрози ректор КНУ вважає "фрагментом інформаційно-психологічного тероризму" проти нього.

Фокус раніше писав, що керівництво та викладачі КНУ отримували листи-розсилки з нібито листуванням інтимного характеру Бугрова зі студентками. Проте у ВНЗ не знають, чи справді всі дівчата, дані яких опинилися в розсилці, є студентками Шевченка.

Бугров 5 лютого говорив, що хтось хоче усунути його з посади ректора і тому поширює повідомлення про його інтимні зв'язки зі студентками.

Нагадаємо, що в Telegram 3 лютого зареєстрували канал зі скриншотами листування та відео інтимного характеру. Варто зазначити, що в скандалі з Бугровим згадували імена політиків, які нібито покривали його дії. Серед них — міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, нардепи від "Слуги народу" Сергій Бабак та Данило Гетманцев.