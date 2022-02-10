Розпускала руки на дитину: у Харкові не звільнили вчительку після гучного скандалу (відео)

Викладачка протягла дитину за руку через увесь клас і штовхнула на парту. Відео інциденту з'явилося у соціальних мережах, а батьки визнали, що хлопчик поводився "не найкращим чином".

У харківській школі №77 стався скандал: вчителька англійської мови застосувала силу до учня, протягла його через весь клас і штовхнула на парту. У міськраді Харкова повідомили, що конфлікт вичерпаний.

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За словами голови департаменту освіти міста Харків Ольги Деменко, ситуацію обговорили з батьками хлопчика, ювенальною превенцією і педагогічним колективом школи. До того ж, батьки школяра визнали, що дитина на той момент поводилася "не найкращим чином".

"Це неприємна ситуація, ми не виправдовуємо дії вчителя. Хоч би якими були обставини, які спровокували вчинок — це не педагогічно", — прокоментувала Ольга Деменко.

Глава департаменту наголосила, що звільнення вчительки було б надмірним заходом:

"Вчительку характеризують позитивно, вона працює у школі №77 уже 10 років, раніше до відповідальності не притягувалася. Її підтримали інші вчителі та батьки, і я сподіваюся, що вона більше не повторить такої помилки", — додала Деменко.

Ситуація сталася 31 січня, і вже за тиждень відео події з'явилося у Telegram-каналах Харкова. У міськраді також заявили, що у зв'язку з інцидентом проведуть профілактичні бесіди у школах і дитячих садках Харкова.

[ + – ] Конфлікт у харківській школі

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що на Волині вчителька вдарила по голові та відтягла за вухо учня. Постраждав учень 9-го класу. А на Львівщині вчителька змусила школяра з'їсти паперовий літачок, погрожуючи ножем.