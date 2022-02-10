Распускала руки на ребенка: в Харькове не уволили учительницу после громкого скандала (видео)

Преподаватель протянула ребенка за руку через весь класс и толкнула на парту. Видео инцидента появилось в социальных сетях, а родители признали, что мальчик вел себя "не лучшим образом".

В харьковской школе №77 произошел скандал: учительница английского языка применила силу к ученику, протянула его через весь класс и толкнула на парту. В горсовете Харькова сообщили, что конфликт исчерпан.

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По словам главы департамента образования города Харьков Ольги Деменко, ситуацию обсудили с родителями мальчика, ювенальной превенцией и педагогическим коллективом школы. К тому же, родители школьника признали, что ребенок в тот момент вел себя "не лучшим образом".

"Это неприятная ситуация, мы не оправдываем действия учителя. Какими бы ни были обстоятельства, которые спровоцировали поступок — это не педагогично", — прокомментировала Ольга Деменко.

Глава департамента подчеркнула, что увольнение учительницы было бы чрезмерной мерой:

"Учительницу характеризуют положительно, она работает в школе №77 уже 10 лет, ранее к ответственности не привлекалась. Ее поддержали другие учители и родители, и я надеюсь, что она больше не повторит такую ошибку", — добавила Деменко.

Ситуация произошла 31 января, и уже через неделю видео события появилось в Telegram-каналах Харькова. В горсовете также заявили, что в связи с инцидентом проведут профилактические беседы в школах и детских садах Харькова.

[ + – ] Конфликт в харьковской школе

Напомним, ранее Фокус писал о том, что на Волыни учительница ударила по голове и оттащила за ухо ученика. Пострадал ученик 9-го класса. А во Львовской области учительница заставила школьника съесть бумажный самолетик, угрожая ножом.