В Одесі бездомних собак відловлюватимуть за допомогою дронів

Програма забезпечення комунальників міста квадрокоптерами розрахована на п'ять років.

На засіданні міської ради Одеси 7 лютого ухвалили рішення забезпечити комунальників міста квадрокоптерами. Дрони повинні допомогти службовцям у вилові бездомних тварин, повідомляє Одеса 24.

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Питання про купівлю дронів прозвучало під час обговорення проєкту міської цільової програми охорони тваринного світу. Новацію на засіданні міськради презентував директор муніципального Центру екологічної безпеки Олександр Панченко.

"Коли собаки забігають в очерети, у Чорноморці, або, наприклад, на Куяльнику, їх відстежити дуже складно. Людина сидить у бусі і говорить по рації, куди йти", — розповів чиновник.

Такий процес вилову, зазначив Панченко, займає дуже багато часу і часто буває безрезультатним. Дрони допоможуть виявити тварин, що сховалися, і зроблять це швидко. Програма забезпечення комунальних служб Одеси квадрокоптерами розрахована на 5 років – з 2022 до 2027 року.

Директорка департаменту екології та розвитку рекреаційних зон ОДА Марина Савченко повідомила, що кількість безпритульних тварин постійно збільшується, оскільки люди кидають їх у житлових масивах та передмісті. Безпритульні тварини йдуть у місто в пошуках їжі.

"Зараз комунальні служби повною мірою здатні виконувати вилов, стерилізацію та вакцинацію тварин. А також їх перетримку та випуск у середовище проживання", — повідомила Савченко.

Влада міста підкреслює, що вилов безпритульних тварин необхідний для проведення їхньої стерилізації. В Одесі з 2007 року реалізується програма з гуманного скорочення чисельності безпритульних тварин. На момент її початку бродячих собак у місті було приблизно 60 тисяч. Нині їхня кількість зменшилася майже в 17 разів – приблизно до 3,5 тисяч. Стерилізація тварин насамперед є одним із способів зберегти життя та здоров'я собак та кішок.

Варто зазначити, що в найближчому майбутньому дрони, можливо, зможуть не тільки шукати бездомних тварин, а й привести їх до комунальних службовців. У цьому їм допоможе новація інженерів зі Стенфордського університету (США), які розробили пристрій захоплення для дрону, що дозволяє ловити об'єкти прямо в повітрі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Одесі військові збили дрон за 1,5 мільйона гривень, який нещодавно придбала місцева поліція. Правоохоронці змусили літальний апарат пролетіти поряд із армійськими складами, де його атакували з автоматичних гвинтівок Калашникова.