В Одессе бездомных собак будут отлавливать с помощью дронов

Программа обеспечения коммунальщиков города квадрокоптерами рассчитана на ближайшие пять лет.

На заседании городского совета Одессы 7 февраля приняло решение обеспечить коммунальщиков города квадрокоптерами. Дроны должны помочь служащим в отлове бездомных животных, сообщает Одесса 24.

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Вопрос о покупке дронов прозвучал во время обсуждения проекта городской целевой программы охраны животного мира. Новацию на заседании горсовета презентовал директор муниципального Центра экологической безопасности Александр Панченко.

"Когда собаки забегают в камыши, в Черноморке, или, например, на Куяльнике, их отследить очень сложно. Человек сидит в бусе и говорит по рации, куда идти",– рассказал чиновник.

Такой процесс отлова, отметил Панченко, занимает очень много времени и зачастую бывает безрезультатным. Дроны помогут выявить спрятавшихся животных и сделают это быстро. Программа обеспечения коммунальных служб Одессы квадрокоптерами рассчитана на 5 лет — с 2022 по 2027 год.

Директор департамента экологии и развития рекреационных зон ОГА Марина Савченко сообщила, что количество бездомных животных постоянно увеличивается, так как люди бросают их в жилмассивах и в пригороде. Бесприютные животные идут в город в поисках еды.

"Сейчас коммунальные службы в полной мере способны выполнять отлов, стерилизацию и вакцинацию животных. А также их передержку и выпуск в среду обитания", — сообщила Савченко.

Власти города подчеркивают, что отлов бездомных животных необходим для проведения их стерилизации. В Одессе с 2007 года реализуется программа по гуманному сокращению численности бездомных животных. На момент ее начала бродячих собак в городе было примерно 60 тысяч. Сейчас их количество уменьшилось почти в 17 раз – примерно до 3,5 тысяч. Стерилизация животных прежде всего является одним из способов сохранить жизнь и здоровье собак и кошек.

Стоит отметить, что в ближайшем будущем дроны, возможно, смогут не только искать бездомных животных, но и приводить их к коммунальным служащим. В этом им сможет помочь новация инженеров из Стэнфордского университета (США), которые разработали устройство захвата для дрона, позволяющее ловить объекты прямо в воздухе.

Ранее Фокус сообщал, что в Одессе военные сбили дрон за 1,5 миллиона гривен, который недавно приобрела местная полиция. Правоохранители заставили летательный аппарат пролететь рядом с армейскими складами, где его атаковали из автоматических винтовок Калашникова.