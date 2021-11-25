В Одессе военные сбили недавно купленный полицией беспилотник за 1,5 миллиона гривен (фото)

Копы запустили дрон рядом с армейскими складами, после чего от дорогостоящего аппарата остались только обломки. После инцидента глава полиции в Одесской области ушел в отпуск.

В Одессе военные сбили пролетавший рядом с армейскими складами с горючим мультикоптер. Спустя некоторое время выяснилось, что этот летательный аппарат принадлежал полицейским, которые запустили его для испытаний. При этом дрон был куплен правоохранителями в конце октября почти ща 1,5 миллиона гривен. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает местное издание "Думская".

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По данным журналистов, инцидент произошел в среду, 24 ноября. Сотрудники полиции решили провести испытания нового дрона DJI Matrice 300 RTK и пригласили для этого столичных специалистов. Спустя десять минут после запуска связь с аппаратом пропала. В это время военные сообщили правоохранителям о неизвестном летательном аппарате, который пролетает вблизи армейских складов.

Правоохранители, как утверждает издание объявили премию в 2 тысячи гривен тому, кто приземлит попавший в поле зрения военных аппарат. Однако бойцам ВСУ удалось самостоятельно сбить БПЛА при помощи автомата Калашникова. После того, как военные принесли обломки дрона запустившим его правоохранителям, последние выяснили, что это именно тот аппарат, на который Главное управления Национальной полиции в Одесской области потратило 1 454 000 гривен. Соответствующий аукцион 25 октября выиграла компания "Прометей", свидетельствуют данные портала ProZorro.

В публикации также говорится, что в день происшествия глава ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин ушел в отпуск.

Сбитый военными дорогостоящий дрон обладает следующими характеристиками:

размер по диагонали — почти 90 см;

максимальная взлетная масса — 9 кг;

максимальная скорость — 23 м/с;

максимальная высота полета — 5 км над уровнем моря;

максимальное время полета — 55 минут.

Помимо самого аппарата "Прометей" поставил одесской полиции спутниковую систему позиционирования, систему инфракрасных датчиков, тепловизор, камеру с зумом и камеру с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

Напомним, недавно новый турецкий дрон-камикадзе, который предназначен для уничтожения вражеских беспилотников, прошел первые испытания.

Также Фокус писал о разработанном в Украине "убийце дронов" ST-35 "Гром", который впервые совершит полет уже в 2022 году.