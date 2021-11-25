В Одесі військові збили нещодавно куплений поліцією безпілотник за 1,5 мільйони гривень (фото)

Копи запустили дрон поруч з армійськими складами, після чого від дорогого апарату залишилися лише уламки. Після інциденту голова поліції на Одещині пішов у відпустку.

В Одесі військові збили мультикомптер, який пролітав поряд з армійськими складами з пальним. Згодом з'ясувалося, що цей літальний апарат належав поліцейським, які запустили його для випробувань. При цьому дрон був куплений правоохоронцями наприкінці жовтня майже за 1,5 мільйони гривень. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє місцеве видання "Думська".

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За даними журналістів, інцидент стався у середу, 24 листопада. Співробітники поліції вирішили провести випробування нового дрону DJI Matrice 300 RTK і запросили для цього столичних фахівців. Через десять хвилин після запуску зв'язок з апаратом зник. У цей час військові повідомили правоохоронцям про невідомий літальний апарат, який пролітає поблизу армійських складів.

Правоохоронці, як стверджує видання, оголосили премію в 2 тисячі гривень тому, хто приземлить військовий апарат, який потрапив у поле зору. Проте бійцям ЗСУ вдалося самостійно збити БПЛА за допомогою автомата Калашникова. Після того, як військові принесли уламки дрону правоохоронцям, які його запустили, останні з'ясували, що це саме той апарат, на який Головне управління Національної поліції в Одеській області витратило 1 454 000 гривень. Відповідний аукціон 25 жовтня виграла компанія "Прометей", свідчать дані порталу ProZorro.

У публікації також йдеться, що в день пригоди голова ГУНП на Одещині генерал поліції третього рангу Микола Семенишин пішов у відпустку.

Збитий військовими дорогий дрон має такі характеристики:

розмір по діагоналі — майже 90 см;

максимальна злітна маса — 9 кг;

максимальна швидкість — 23 м/с;

максимальна висота польоту — 5 км над рівнем моря;

максимальний час польоту — 55 хвилин.

Крім власне апарату, "Прометей" поставив одеській поліції супутникову систему позиціонування, систему інфрачервоних датчиків, тепловізор, камеру із зумом і камеру із ширококутним об'єктивом і лазерним далекоміром.

Нагадаємо, нещодавно новий турецький дрон-камікадзе, призначений для знищення ворожих безпілотників, пройшов перші випробування.

Також Фокус писав про розробленого в Україні "вбивцю дронів" ST-35 "Гром", який вперше здійснить політ уже в 2022 році.