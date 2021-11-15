У Туреччині здійснив перший політ "убивця дронів" Fedai (відео)

Боєприпас, що барражує, діятиме в межах системи, яка охоронятиме інфраструктуру або інші важливі об'єкти від рою ворожих дронів або БПЛА.

Нова турецька розробка дрону-камікадзе, спрямованого на знищення ворожих дронів, здійснила перший політ. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

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У Туреччині відбувається великий оборонний захід SAHA Expo, на якому показали дрона-камікадзе Fedai. Установку розробили у компанії Tranvaro спільно з Havelsan.

За словами представників компанії, дрон-камікадзе з моменту анонсу вже здійснив свій перший політ. Він відбувся у жовтні. Вже створено 10 серійних екземплярів боєприпасів, що баражують, з карбону, що є унікальним для такого роду БПЛА. Всі вони здатні працювати на висоті до 5 км.

Концепція "вбивці дронів" полягає в тому, що дрон-камікадзе розробляється для охорони важливих інфраструктурних об'єктів. У межах системи буде:

машина керування;

радар;

тепловізор і постановник перешкод;

три установки, що запускають дрони-камікадзе.

Вони будуть працювати в єдиній системі, яка знаходитиме й уражатиме ворожі БПЛА. Розробники покладають на Fedai великі надії, вважаючи, що він стане одним із найважливіших експортних продуктів Туреччини.

Перші поставки дронів розпочнуться вже на початку 2022 року. На експорт поставлятиметься не лише сам дрон-камікадзе, а й повноцінна система.

Нагадаємо, про створення дрону-камікадзе для ураження ворожих БПЛА стало відомо у жовтні. Комплекс призначений для протидії та нейтралізації загроз, що походять від дронів.

Раніше повідомлялося, що в 2022 році в Україні розпочнуться випробування дрону-камікадзе "Грім", який доставляється до цілі дроном.