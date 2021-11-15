В Турции совершил первый полет "убийца-дронов" Fedai (видео)

Барражирующий боеприпас будет действовать в рамках системы, которая будет охранять инфраструктуру или другие важные объекты от роя вражеских дронов или БПЛА.

Новая турецкая разработка дрона-камикадзе, направленного на уничтожение вражеских дронов, совершила первый полет. Об этом сообщает информагенство Anadolu.

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В Турции проходит крупное оборонное мероприятие SAHA Expo, на котором показали дрона-камикадзе Fedai. Установку разработали в компании Tranvaro совместно с Havelsan.

По словам представителей компании, дрон-камикадзе с момента анонса уже совершил свой первый полет. Он состоялся в октябре. Уже создано 10 серийных экземпляров барражирующих боеприпасов из карбона, что уникально для подобного рода БПЛА. Все они будут способны работать на высоте до 5 км.

Концепция "убийцы дронов" состоит в том, что дрон-камикадзе разрабатывается для охраны важных инфраструктурных объектов. В рамках системы будет:

машина управления

радар

тепловизор и постановщик помех

три установки, запускающие дроны-камикадзе

Они будут работать в единой системы, которая будет находить и поражать вражеские БПЛА. Разработчики возлагают на Fedai большие надежды, считая, что он станет одним из важнейших экспортных продуктов Турции.

Первые поставки дронов начнутся уже в начале 2022 года. На экспорт будет поставляться не только сам дрон-камикадзе, но и полноценная система.

Напомним, о создании дрона-камикадзе для поражения вражеских БПЛА стало известно в октябре. Комплекс предназначен для противодействия и нейтрализации угроз, исходящих от дронов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине начнутся испытания дрона-камикадзе "Гром", который доставляется к цели дроном.