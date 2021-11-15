В Турции совершил первый полет "убийца-дронов" Fedai (видео)
Барражирующий боеприпас будет действовать в рамках системы, которая будет охранять инфраструктуру или другие важные объекты от роя вражеских дронов или БПЛА.
Новая турецкая разработка дрона-камикадзе, направленного на уничтожение вражеских дронов, совершила первый полет. Об этом сообщает информагенство Anadolu.
В Турции проходит крупное оборонное мероприятие SAHA Expo, на котором показали дрона-камикадзе Fedai. Установку разработали в компании Tranvaro совместно с Havelsan.
По словам представителей компании, дрон-камикадзе с момента анонса уже совершил свой первый полет. Он состоялся в октябре. Уже создано 10 серийных экземпляров барражирующих боеприпасов из карбона, что уникально для подобного рода БПЛА. Все они будут способны работать на высоте до 5 км.
Концепция "убийцы дронов" состоит в том, что дрон-камикадзе разрабатывается для охраны важных инфраструктурных объектов. В рамках системы будет:
- машина управления
- радар
- тепловизор и постановщик помех
- три установки, запускающие дроны-камикадзе
Они будут работать в единой системы, которая будет находить и поражать вражеские БПЛА. Разработчики возлагают на Fedai большие надежды, считая, что он станет одним из важнейших экспортных продуктов Турции.
Первые поставки дронов начнутся уже в начале 2022 года. На экспорт будет поставляться не только сам дрон-камикадзе, но и полноценная система.
Напомним, о создании дрона-камикадзе для поражения вражеских БПЛА стало известно в октябре. Комплекс предназначен для противодействия и нейтрализации угроз, исходящих от дронов.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине начнутся испытания дрона-камикадзе "Гром", который доставляется к цели дроном.