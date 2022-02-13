"Розвалюється на очах": штукатурка, що впала з кінотеатру "Київська Русь", пошкодила авто

На реконструкцію кінотеатру "Київська Русь" виділили близько 288 млн. грн. з бюджету Києва.

Комунальний кінотеатр "Київська Русь", розташований на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі Києва, знаходиться в аварійному стані та становить реальну загрозу для пішоходів та авто, вважають автори опублікованого у Мережі відео.

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На відео можна побачити, що припаркований поряд із будинком автомобіль Mazda отримав пошкодження від падіння штукатурки, повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.

"Хлопці, тут кінотеатр Київська Русь на очах розвалюється. Неприємно так прилетіло на припарковану Mazda і дуже пощастило власнику Mustang. Якщо серед читачів є автовласники, які паркуються в цьому ж місці — "біжіть, дурні"!" — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Біля "Київської Русі" не рекомендують паркуватись

Зазначимо, що кінотеатр "Київська Русь" до кінця 2022 року мають намір масштабно відреставрувати. На його місці планують створити багатофункціональний культурний центр із новітніми технологіями кінопоказу. На реконструкцію "Київської Русі" витратять близько 288 млн. грн. зі столичного бюджету — згідно з підсумками тендеру на проведення капітального ремонту.

Минулого року "Київкінофільм" оголосив через Prozorro тендер на визначення компанії, що проведе реконструкцію кінотеатру. Переможцем аукціону стала київська компанія "Ж.О.К."

Переможець тендеру має капітально відремонтувати внутрішні приміщення кінотеатру, замінити меблі та обладнання, оновити систему електро-, водопостачання та водовідведення, вентиляції та кондиціювання, опалення, а також прикрасити зовнішні фасади, підлоги та дахи. Підрядник також має облаштувати прилеглу територію, зокрема створити зону відпочинку. Також у тендері передбачено створення паркінгу на 100 місць.

"Київська Русь" — один із найбільших столичних кінотеатрів, входить до мережі муніципальних кінотеатрів "Київкінофільм". Його було відкрито 1982 року в рамках святкування 1500-річчя Києва. Зараз у кінотеатрі є два зали – великий на 1192 місць та малий на 176 місць.

Раніше Фокус повідомляв, що киян хочуть змусити демонтувати кондиціонери та засклені балкони у центрі міста. Влада столиці планує штрафувати власників нерухомості за завдання естетичної шкоди місту.