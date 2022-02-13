"Разваливается на глазах": упавшая с кинотеатра "Киевская Русь" штукатурка повредила авто

На реконструкцию кинотеатра "Киевская Русь" выделили около 288 млн грн из бюджета Киева.

Коммунальный кинотеатр "Киевская Русь", расположенный на улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе Киева, находится в аварийном состоянии и представляет реальную угрозу для пешеходов и авто, считают авторы опубликованного в Сети видео.

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На видео можно увидеть, что припаркованный рядом с зданием автомобиль Mazda получил повреждения от падения штукатурки, сообщает паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

"Ребят, тут кинотеатр Киевская Русь на глазах разваливается. Неприятно так прилетело на припаркованную Mazda и очень повезло владельцу Mustang. Если среди читателей есть автовладельцы, которые паркуются в этом же месте — "бегите, глупцы"!" — говорится в сообщении.

[ + – ] Возле "Киевской Руси" не рекомендуют парковаться

Отметим, что кинотеатр "Киевская Русь" до конца 2022 года собираются масштабно отреставрировать. На его месте планируют создать многофункциональный культурный центр с новейшими технологиями кинопоказа. На реконструкцию "Киевской Руси" потратят около 288 млн грн из столичного бюджета — согласно итогам тендера на проведение капитальныого ремонта.

В прошлом году "Киевкинофильм" объявил через Prozorro тендер на определение компании, которая проведет реконструкцию кинотеатра. Победителем аукциона стало киевская компания "Ж.О.К."

Победитель тендера должен капитально отремонтировать внутренние помещения кинотеатра, заменить мебель и оборудование, обновить систему электро-, водоснабжения и водоотвода, вентиляции и кондиционирования, отопления, а также украсить наружные фасады, полы и крыши. Подрядчик также обязан обустроить прилегающую территорию, в частности создать зону отдыха. Также в тендере предусмотрено создание паркинга на 100 мест.

"Киевская Русь" – один из самых больших столичных кинотеатров, входит в сеть муниципальных кинотеатров "Киевкинофильм". Был открыт в 1982 году в рамках празднования 1500-летия Киева. Сейчас в кинотеатре имеется два зала – большой на 1192 мест и малый на 176 мест.

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